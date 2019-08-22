運輸市值24億的242塊海洛因磚 兩台籍主嫌遭起訴

2019-08-22 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



檢調在基隆港攔截起獲242塊高純度海洛因磚，重量94公斤，市值24億元；其中「福祿壽」是新世代海洛因磚，市場罕見。台北地檢署查出台籍人頭公司負責人張祐霖、房仲顏坤益，涉運輸第一級毒品，今依毒品危害防制條例起訴，另對劉姓主嫌等3名陸籍人士發布通緝。

緝毒人員透露，以往海洛因以雙獅地球牌「一帆風順」居多，純度八成，三仙牌「福祿壽」是新興品牌，純度九成，價格比「一帆風順」高，販售對象鎖定金字塔頂端。專案小組在「福祿壽」包裝上，發現有人簽署「金」字，顯示買家已驗貨，研判兩種品牌各有貨主。

檢調調查，張祐霖涉嫌開設「康泰國際」公司為掩護，表面上進口大型五金機具，實則計畫走私海洛因，顏坤益負責在桃園工廠接貨。為確保毒品順利入關，曾兩度進口機具，營造正常進出口假象。

今年1月27日，該集團從泰國曼谷運送貨櫃抵達基隆港，檢調懷疑貨櫃內夾藏海洛因，決定開櫃查驗。貨櫃內有兩個大型五金射出模具，每個重逾兩噸，卸貨後經Ｘ光機查驗，確定裡面夾藏毒品。

由於機具經過兩層鋼板加工，要打開並非易事，緝毒員發現，泰國毒梟為方便台灣毒販開啟，還附贈磁力機（強力磁鐵）。緝毒人員在磁力機協助下，花費6小時才將蓋子掀開，搜出242塊海洛因磚（純質淨重74公斤），表面塗滿厚厚黃油，以防止緝毒犬嗅出。

北檢檢察官詹騏瑋指揮緝毒人員長期監控，研判幕後還有大毒梟操盤，兩人訊後均被以涉重罪、串證等理由聲押獲准。檢方查出，顏坤益（35歲）白天擔任房仲賣屋，晚間策畫走私海洛因，顏與負責開設人頭公司進貨的張祐霖（34歲）並不認識。

據了解，兩人均否認犯罪，顏辯稱自己僅經手廠房仲介交易，對公司設立及運貨細節不清楚，但心底也覺得「怪怪的」；檢方查出他擁有廠房鑰匙，兩度試運都負責開關門、收貨，若非與集團具有密切關係，豈能在物件簽約結案後保管鑰匙。

張則辯稱，自己由父親的台商朋友牽線，介紹一些陸籍人士相識，以便他學習如何做生意，因此去年6月起由他擔任在台尋覓塑膠射出機具廠房設置、設立公司及帳戶、簽約等需要台籍人士的程序；他坦言，本身擔任作業員月領2萬元，這份工作可月領5萬，不無小補。

檢方認為，兩人屬集團成員參與運毒犯罪，今依運輸第一級毒品罪起訴，3名陸籍人士曾經來台勘驗廠房、辦事，但均已離境，另發布通緝。