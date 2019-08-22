蘇澳漁船失聯5天、船上有9人 海巡署急尋

2019-08-22 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



蘇澳區漁會漁業通訊電台獲報，86.73噸級的宜蘭縣蘇澳籍延繩釣漁船「進隆泰6號」，船上有9人，包括1名台籍船長、1名大陸漁工、7名印尼船員。

漁船上月（7月）6日12時由南方澳出港，本月18日下午4點即未再回報船位，友船通報，平時會連絡，但該船也多日失聯，船主發現，船上雖有衛星電話，但已故障。

為此，船主緊急在昨天（21日）通報失聯，經研判，目前漁船應該位在台灣東北約2600海里處，海巡署及漁業署境外救援處理中。