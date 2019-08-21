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大陸漁船越界海巡扣4艘33人 賴峰偉親勸勿再犯

2019-08-21 21:35聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

大陸海洋伏季休漁期解禁，澎湖海域南、北漁場近來陸續有陸船越界撈捕作業，海巡署第八海巡隊分別在澎湖目斗嶼及七美西南海域查扣大陸漁船及油料補運船共4艘，澎湖縣長賴峰偉今專程慰問海巡弟兄，隨後也到烏崁大陸漁工留置室，勸大陸船員勿再犯。賴峰偉表示，陸船越界捕魚，嚴重危及海洋生態平衡，也造成當地漁民極大反彈，若累犯將給予最嚴厲的處罰。

賴峰偉為了大陸漁船越界捕魚問題，曾5度赴陸，陳請當局約束漁船越界問題，但最近陸船大舉越界，一連遭澎湖海巡隊查扣4艘漁船，共留置33名漁工。賴峰偉說，很多漁民反映陸船越界捕魚及到七美南淺漁場抽砂等問題，不但破壞海洋生態，也危及漁民生計，他協請海巡務必嚴格執法；依規定，同年被扣留2次以上的漁船將沒入，並不排除將船拆解、燒毀或做人工魚礁。

賴峰偉說，6月他在廈門參加「海峽兩岸論壇」時，就提出召開澎閩漁業會議、約束轄境漁船等要求，一旦有閩籍漁船進入澎湖限制海域捕魚，澎湖將提供船籍資料，交由福建專案處理。目前海巡隊查扣漁船「閩惠漁02055號」、「閩丰漁00658」、「閩晉5123」及油料補給船「閩漳漁60506號」等4艘越界漁船，賴峰偉當場勸導大陸船員切勿再犯，破壞澎湖海洋生態。

賴峰偉是在警察局長楊鴻正、農漁局長陳晶卉、艦隊分署第八（澎湖）海巡隊長洪桲論、金馬澎分署第七岸巡隊長王寶庭陪同下，前往海八碼頭查看查扣大陸漁船，並頒贈獎勵金，感謝海巡弟兄配合縣府海洋保育政策，落實保衛海疆、驅逐越界漁船，捍衛海洋命脈。

澎湖縣長賴峰偉頒發獎金給澎湖海巡隊，感謝海巡隊員查緝越界大陸漁船。圖／澎湖縣政府...
澎湖縣長賴峰偉頒發獎金給澎湖海巡隊，感謝海巡隊員查緝越界大陸漁船。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖海巡隊查扣4艘漁船，共留置33名漁工，賴峰偉當場勸導大陸船員切勿再犯，不要再...
澎湖海巡隊查扣4艘漁船，共留置33名漁工，賴峰偉當場勸導大陸船員切勿再犯，不要再破壞澎湖海洋生態。圖／澎湖縣政府提供
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澎湖縣長賴峰偉到海八碼頭，查看被查扣的越界大陸漁船。圖／澎湖縣政府提供
澎湖縣長賴峰偉到海八碼頭，查看被查扣的越界大陸漁船。圖／澎湖縣政府提供
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海巡署澎湖賴峰偉

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