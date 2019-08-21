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錯認民眾是毒販衝撞座車還開槍 刑事局致歉

2019-08-21 19:49聯合報 記者陳金松╱即時報導

刑事局國際科本月12日凌晨在新北市林口區攔截跨國運毒集團，錯認楊姓男子駕駛的車輛是嫌犯座車，當街開3槍攔截，並將人拖下車打傷，事後置之不理，當事人和家屬今天出面指控；對此國際科解釋當天是執行勤務，因對方有疾駛動作才誤判，對此表示遺憾和歉意，會盡最大誠意和解。

國際科研究員李泱輯說，當天專案小組由詹姓副隊長帶隊，會同台北市警松山、中山分局專案小組前往林口區誘捕毒品貨主；因楊男的座車剛好跟在嫌犯車輛後方行進，警方攔截時楊男繞行要疾駛離開，才會被北市的專案人員誤認是同夥，開槍衝撞攔截。

警方解釋，第一時間無法判斷楊男座車是否與運毒集團有關，造成誤會深感抱歉，過程中警方開槍和使用強制力，是依比例原則、最小侵害手段執行。

刑事局說，事後警方曾兩度試圖和對方聯絡尋求和解，但未獲回應，絕對沒有不聞不問，會再積極聯繫，盡最大誠意和善意尋求和解。

刑事局國際科會同航警局、北市警和關務署台北關，今年6月1日先攔截從美國夾帶37.23公斤大麻花8月5日再查獲從加拿大夾帶的31.11公斤大麻花；12日凌晨，警方又攔截從泰國闖關的14.51公斤海洛因，隨後展開收網，前後共逮捕13名嫌犯，其中9人裁定收押。

刑事局上周緝毒誤認民眾座車為運毒集團，開槍擊中對方後保險桿。圖／當事人提供
刑事局上周緝毒誤認民眾座車為運毒集團，開槍擊中對方後保險桿。圖／當事人提供
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刑事局上周緝毒時誤認民眾座車是運毒集團，攔截衝撞對方造成車輛毀損。圖／當事人提供
刑事局上周緝毒時誤認民眾座車是運毒集團，攔截衝撞對方造成車輛毀損。圖／當事人提供
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