錯認民眾是毒販衝撞座車還開槍 刑事局致歉

2019-08-21 19:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



刑事局國際科本月12日凌晨在新北市林口區攔截跨國運毒集團，錯認楊姓男子駕駛的車輛是嫌犯座車，當街開3槍攔截，並將人拖下車打傷，事後置之不理，當事人和家屬今天出面指控；對此國際科解釋當天是執行勤務，因對方有疾駛動作才誤判，對此表示遺憾和歉意，會盡最大誠意和解。

國際科研究員李泱輯說，當天專案小組由詹姓副隊長帶隊，會同台北市警松山、中山分局專案小組前往林口區誘捕毒品貨主；因楊男的座車剛好跟在嫌犯車輛後方行進，警方攔截時楊男繞行要疾駛離開，才會被北市的專案人員誤認是同夥，開槍衝撞攔截。

警方解釋，第一時間無法判斷楊男座車是否與運毒集團有關，造成誤會深感抱歉，過程中警方開槍和使用強制力，是依比例原則、最小侵害手段執行。

刑事局說，事後警方曾兩度試圖和對方聯絡尋求和解，但未獲回應，絕對沒有不聞不問，會再積極聯繫，盡最大誠意和善意尋求和解。