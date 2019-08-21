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男毒駕撞死人還逃逸回家倒頭睡 法官判刑4年10月

2019-08-21 18:54聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市鄭姓男子去年施用毒品安非他命後，在毒品藥性作用狀態下開車上路，途經路竹區一閃光紅燈路口時，以時速80公里疾駛，一時疏忽撞上當時在人行穿越道旁、欲通過路口的蘇姓腳踏車騎士，隨後肇逃返家倒頭大睡；蘇當場遭撞飛，顱內出血且全身多處骨折，送醫急救仍不治身亡。橋頭地方法院依服用毒品致不能安全駕駛、肇事致人死傷逃逸等罪，判鄭應執行有期徒刑4年10月。

判決指出，鄭男去年5月20日晚間在家吸食二級毒品甲基安非他命，並在吸毒後8小時，即21日清晨4時許，在毒品藥性作用之下開車出門。當他行經一閃光紅燈路口時，不僅未依規定停車再開，反而以高速飆駛；不巧當時有蘇姓腳踏車騎士，沿路口行人穿越道旁網狀線，打算橫越道路，就硬生生遭鄭男開車撞上。

蘇姓腳踏車騎士遭撞後，人車倒地。鄭男見狀，僅稍稍踩了一下煞車，隨後直接開車逃離肇事現場，完全未下車察看、或幫忙呼叫救護車，徒留重傷騎士倒臥在地。

直到員警據報到場處理，協助通報救護人員將傷者送醫，並循遺留事發現場的肇事車牌，透過車籍資料查訪鄭男住處。鄭妻應門領員警入內，並喚醒當時正在床上呼呼大睡的鄭男，幾經警方追問，鄭男才坦承有駕車行經該肇事路段。

警方在同日7時15分對鄭男採集尿液送驗，檢驗結果呈現安非他命及甲基安非他命陽性反應。且濃度分別高達10650ng/mL 、97350ng/mL，遠遠高出標準500ng/mL；警方認定鄭男施用第二級毒品狀態，足以影響其安全駕駛車輛能力。

傷重的蘇姓腳踏車騎士受有顱內出血、左側肱骨骨折、左側脛骨腓骨開放性骨折、左側鎖骨肋骨骨折及雙側骨盆骨折等傷害；送醫急救後仍因頭部外傷、顱內出血、胸腹部鈍力傷導致神經性休克，搶救2日仍宣告不治死亡。

鄭男到案自認有安全駕駛，並多次在應訊時，答稱「當時有一個聲音告訴自己不要停」，才會趕緊回家等語。鄭還曾在偵查中提出奇美醫院診斷證明書，企圖證明自己罹患有精神官能性憂鬱症，但醫院回函稱，鄭男的精神官能性憂鬱症臨床症狀並不包含幻覺。

合議庭勘驗案發路口監視器，發現鄭男直朝案發路口疾駛而來，在撞擊被害蘇姓腳踏車騎士前，絲毫沒有任何減速煞車跡象，直到撞上人後，煞車燈才暫時亮起，顯見鄭男在行經該路口時，對周遭人車狀況感知能力低落，且依各種事證判斷，應是毒品作用影響鄭男駕駛車輛的操作能力。

橋頭地方法法院認為，鄭男有多次施用毒品紀錄，這次又毒駕，顯然無視用路人安全，且肇事情節嚴重，肇事後又逃逸，導致被害人喪失即時獲救機會，還幾度反覆吸毒所致幻覺等供詞，否認服毒以致不能安全駕駛罪名，實屬不該；但考量鄭男在偵審過程中，大致願意坦承肇事、逃逸等情節，並已與被害家屬成立調解、給付賠償，可見他還有彌補損害的誠意。

綜合考量之下，橋頭地方法院認定鄭男犯服用毒品致不能安全駕駛，因此致人於死，又犯肇事致人死傷逃逸罪，判應執行有期徒刑4年10月，可上訴。

高雄市鄭姓男子去年毒駕撞死人，肇事後還逃逸，橋頭地方法院依法判應執行有期徒刑4年...
高雄市鄭姓男子去年毒駕撞死人，肇事後還逃逸，橋頭地方法院依法判應執行有期徒刑4年10月，可上訴。記者賴郁薇／攝影
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毒品骨折憂鬱症

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