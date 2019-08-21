刑警追毒犯卻認錯車 朝無辜民眾車輛衝撞還開槍

2019-08-21 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市林口區12日凌晨發生刑事局國際科追查桃園機場跨國毒品走私案，卻錯認無辜路過民眾的車輛是毒犯所駕的車，當街攔車開槍將人拖下車壓制踹打，今日2名當事人與其中女方父母出面向媒體投訴，指出身上被員警狠踹留下多處挫傷，車輛也被撞毀甚至留下彈孔，事後警方卻態度消極不聞不問，已求助律師希望能還他們公道，並要求有關單位懲處失職警員。

剛大學畢業侯姓女子（21歲）本月12日凌晨4時，乘坐楊姓男同學（21歲）開的車行經林口區文化北路2段與福林路口停等紅燈時，突然遭到3輛不明車輛攔車包截，幾名未表明身分的便衣刑警下車就狂吼要2人下車，嚇得楊男以為遇到黑道分子尋仇，急忙開車想逃離現場。

便衣刑警眼見車輛想逃，立即拔槍對車輛開槍，另輛偵防車更從右方衝撞，造成楊男所駕駛的車輛當場失控旋轉撞向分隔島，便衣刑警更不分青紅皂白就拿棍棒擊破擋風玻璃，造成車上2人都被碎玻璃噴濺，還被直接拖下車壓制踹打，讓被害人驚呼連求救的機會都沒有。

被害的楊男受訪時表示，員警當下連開3槍，讓他們以為死定了，當天只是剛忙完百貨的撤展正準備返家，沒有想到平凡的下班途中會遇到攔車，不僅將他們壓制在地，還口出惡言連踹好幾腳，甚至拖到一旁草地盤查，造成身上手腳及背部多處擦挫傷，車身也被撞凹並留下開槍時的彈孔。

據瞭解，當日刑事局國際科是為查緝桃園機場跨國毒品走私案才會同北市中山與松山分局前往追查，被害人車輛正好與毒犯車輛同時在路口停等紅燈，卻無辜被錯認，員警向楊男稱「沒有攔你的車為何你要跑？合理懷疑是共犯！」，但楊男喊冤當下只想逃走保命，根本無法想那麼多。

事發當時，侯姓女子的父母也開車跟在後方目睹一切，見愛女被拖下車，侯父急忙下車高舉雙手求對方不要開槍，但也遭壓制在地上銬，事後便衣警才表明身分，確認是認錯人後便離開，留下被害民眾驚恐留在現場，接受前來處理的交通員警進行筆錄。