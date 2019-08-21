緝毒國際化 檢察官帶隊海外談合作創首例

2019-08-21 18:45 中央社 台北21日電



新北市刑大緝毒，8月8日曾查獲近十公斤毒咖啡包及K他命。 聯合報系記者王長鼎／翻攝 分享 facebook 台灣高等檢察署今天公布北路、南路、泰國灣3大國際毒品走私路線，強調緝毒必須尋求國際合作，為此日前已多次派出檢察官前往菲律賓、越南、澳洲等國與當地執法機關洽談合作。

法務部今天下午舉行媒體茶敘，由高檢署報告毒品情勢及國際合作計畫。法務部長蔡清祥表示，過去都是由警調等司法警察與各國進行合作，今年起則由檢察官帶隊出訪，展現台灣緝毒決心，可望提升國際合作能量。

高檢署檢察官王捷拓表示，安非他命、愷他命仍是台灣最大的毒品問題，其中又以安非他命問題最嚴重；根據今年1至5月海關查獲毒品主要來源地統計，76%的查獲毒品來自東南亞，中國則有22%。

王捷拓進一步指出，目前3大毒品走私路線包括北路、南路、泰國灣，北路是指自緬甸北部出產的毒品，經陸路由寮國進入越南，於下龍灣區或海防市以貨櫃或漁船方式運送出海，前往台灣、香港、菲律賓。

王捷拓說，南路則是指緬甸北部出產的毒品，經陸路運至越南胡志明市吉萊港（Cat Lai）或頭頓港後運送出海，泰國灣路線則是緬甸北部出產的毒品經陸路運抵柬埔寨，出海運送至泰國灣區，由台灣漁船接駁運回。

王捷拓表示，過去國際緝毒合作都是由警調洽談，但今年起檢察官親自帶隊出訪是前所未見，3月前往菲律賓、5月則到越南與泰國，本月9日由高檢署檢察長王添盛帶隊前往澳洲。

王添盛指出，已邀請菲律賓、越南、泰國、帛琉等國緝毒單位，於今年10月至11月間來台參訪，密集進行雙邊閉門會議，進行直接的意見交換。

針對有媒體報導台灣是毒品輸出國，王捷拓說，根據與其他國家的交流經驗，台灣並非國際毒品的「Trouble Maker」。王添盛則表示，台灣不是毒品轉運國、輸出國，而是受害國，將持續積極緝毒，阻絕毒品於境外。