假愛引君入甕 網詐財平台恐逾5百人受騙

2019-08-21 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳金松 ╱即時報導



詐團騙術再進化，有詐騙集團架設虛擬網路投資理財網站，再透過交友聊天室「色誘」不特定男子，噓寒問暖假談戀愛，慫恿付費入會行騙；刑事局本月15日逮捕朱姓等5名「假愛」詐團成員，發現該投資理財網站疑另有集團操控，會員達502人；目前有4名被害人出面指控被詐數萬元，檢方訊後依詐欺罪嫌聲押5人獲准，擴大清查。

警方調查，以23歲朱姓男子為首的詐騙集團，夥同薛姓女子（22歲）等1女3男，涉嫌從今年4月起透過交友軟體「探探」、「拍拖」和社群軟體IG，以盜用的美女照片設立假號，隨機搭訕異性聊天，再交換Line好友，噓寒問暖假意交往。

嫌犯等人會在Line上與被害人「談戀愛」，一段時間後再謊稱有專業投資團隊及分析師可以投資權證、外幣、股票等各式商品，慫恿被害人繳交1千元入會費加入偽造的投資平台網站，再由其他成員假冒分析師鼓吹代操相關投資，並在網站後台輸入假數值營造投資績效良好假象；過程如有需要通話時，就由薛女負責。

刑事局偵二大隊會同新北市警方，15日在新北市五股區逮捕朱等5人，查扣12台電腦、20台螢幕台、7台硬碟及筆記型電腦等犯罪工具，依詐欺罪嫌送辦，檢方聲押獲准。

警方說，目前已有4名會員出面指控受騙，金額在1至2萬元不等；但該虛擬網站經清查會員有502人，背後疑有另一集團操控；因會員每人至少均繳交1千元會費，被害人數恐還會上升。