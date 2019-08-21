「老」鄰居起糾紛 六、七旬翁互搶水果刀誤傷送醫

2019-08-21 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮縣新城鄉一對分別已6、70歲的老鄰居，今天上午10時許不明原因起糾紛，其中一人拿出水果刀，雙方互搶時，62歲杜男左腹部不慎遭刺傷，79歲陳男則是左大腿和頭部受傷，送醫無生命危險，警方正釐清案情。

附近民眾指出，79歲陳男今天上午10時許到住家旁雞寮養雞時，遭62歲鄰居杜男徒手攻擊，陳男見狀拿起水果刀防衛，沒想到杜男又隨手撿拾鐵棍攻擊，隨後兩人互搶水果刀，過程中杜男左腹部不慎遭刺傷，陳男則是左大腿和頭部受傷。

傷勢較重的杜男送國軍花蓮總醫院，陳男則被送到花蓮慈濟醫院救治，兩人意識都清楚，沒有生命危險，全案由警方依法偵辦。