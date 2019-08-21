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愛情詐騙假投資陷阱 逾500人受害

2019-08-21 15:39中央社 台北21日電

詐欺集團利用美女照片設網路交友假帳號，並藉此搭訕異性聊天，進而誘騙加入假投資平台會員騙取金錢，刑事局循線於新北市五股區逮捕朱姓男子等5嫌，初估受害者逾500人。

刑事局今天舉行「愛情詐騙結合假投資真詐財」破案記者會，偵查第二大隊副大隊長何明賢表示，日前接獲情資顯示，有一詐欺集團在新北地區流竄，隨即和新北市警察局海山分局成立專案小組偵辦。

經專案小組調查發現，此詐欺集團成員自今年4月起利用美女照片申請設立假交友軟體帳號，再隨機搭訕異性聊天，互加Line好友後培養感情，進而向被害人謊稱有專業投資團隊及分析師可協助投資多種商品，要被害人加入偽造的投資平台網站。

當被害人繳交新台幣1000元會費後，詐欺集團成員再假扮投資分析師謊稱可代操投資，並偽造網站投資績效良好的假象，讓被害人信以為真，持續將投資金依詐欺集團指示匯至虛擬人頭帳戶。

專案小組歷經連日偵查蒐證後，見時機成熟於8月15日持搜索票至新北市五股區搜索，逮捕包括朱男在內的4男1女，均為20多歲左右。

現場查獲犯案工具電腦12台、螢幕20台、硬碟7台及筆記型電腦1台、行動電話12支和記帳本1本等贓證物。目前已知受害人超過500人，財損金額仍在統計中，全案詢後依詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

有詐欺集團利用美女照片設網路交友假帳號，並藉此搭訕異性聊天，進而誘騙加入假投資平...
有詐欺集團利用美女照片設網路交友假帳號，並藉此搭訕異性聊天，進而誘騙加入假投資平台會員騙取金錢。圖／ingimage
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