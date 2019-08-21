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2走失童公園哭喊找爸爸 實習警抱懷裡「不哭不哭」

2019-08-21 14:48聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市中山區2名3、4歲男童日前在公園走失，警方前往發現他們哭喊要找父親，便先帶回派出所安撫，最後透過附近住戶提供資訊，成功家屬到所接回。因這起尋童事件有3實習生參與，他們皆表示超有成就感，派出所長也誇「真的是人民保母」。

中山分局大直派出所本月5日下午1時許獲報，有2名男童在轄內一處公園走失，警員林昀儒、實習生張若筠立刻前往查看，發現他們身旁並無父母，正大聲苦喊求助，口中還念著「爸爸」，便先將其帶回所內休息。

返所後，在場的實習生陳怡良、何妤不斷安撫2名男童不安情緒，張若筠則與林昀儒到他們走失的公園，詢問附近住戶有無其相關資訊，所幸有住戶熱心說明，警方隨即聯絡他們父親到所。

父親到所見到孩子如釋重負，表示上班時接到妻子電話，稱孩子不見，便馬上從公司趕回，共同尋找孩子蹤影，但在附近公園都找不到，正要放棄時才接到警方來電，感謝熱心警員讓一家人團聚。

據了解，這2名男童分別是3歲及4歲，原本在家中玩耍，趁母親不注意偷跑到附近公園溜滑梯，但要返家時迷路，才在公園大聲哭喊。

實習生陳怡良、何妤及張若筠都說，幫助小朋友找到雙親，非常有成就感，未來成為正式的波麗士大人，也會秉持熱心服務精神。

大直派出所長黃敏也表示，實習生透過這次尋童經驗，了解警方日常工作要點，且其中1名男童經張若筠安撫，情緒穩定後，安心躺在她懷裡，畫面令人感動，「真的是人民的保母」。

北市2名男童日前在公園走失，轄區實習員警耐心安撫。記者蔡翼謙／翻攝
北市2名男童日前在公園走失，轄區實習員警耐心安撫。記者蔡翼謙／翻攝
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北市2名男童日前在公園走失，轄區實習員警耐心安撫。記者蔡翼謙／翻攝
北市2名男童日前在公園走失，轄區實習員警耐心安撫。記者蔡翼謙／翻攝
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實習保母

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