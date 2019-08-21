影／王功外海漁船碰撞沈沒6人受傷 海巡急救援

2019-08-21 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



一般漁船今天在彰化王功外海疑遭碰撞沈沒，海巡署立即派艇到場搶救，共有6人受傷送醫，漁船事故原因由海巡署和航港局調查中。

海巡署今天上午8點45分獲報，楊男說他開的彰濱壹號（CT1-7667）漁船在彰化王功外海約9浬處，發現一艘漁船（新億鰏36號、CT4-2487）疑似遭貨輪撞翻，船上6名船員已全數救起，5員輕微擦傷，1員重傷（尚有意識），目前正往鹿港方向航行，因逢低潮無法進港，請海巡署派艇協助醫療後送。

海巡署通報在航艇PP-10035艇前往，上午10點5分抵達現場接駁，船長重傷，其餘5名船員輕微擦傷，由彰濱壹號救上船，續由海巡艦艇接駁送醫，漁船沈沒海巡艇則在箔子寮外10浬攔檢疑似肇事貨輪德翔馬可立夫，初步觀察有擦撞痕跡，要求進港接受調查。

此事故目前由海巡與航港局執行調查，海巡負責刑事調查與航港局負責海事調查，漁船船員已在台中港上碼頭，並由救護車將6名船員送往梧棲童綜合醫院。貨輪德翔馬可立夫Marliff預計於下午進高雄港。