暑假尾聲 竹市警局青春專案創新、亮點不斷

2019-08-21 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 王駿杰 ╱即時報導



暑假即將結束，但新竹市府維護暑期青少年安全各項作為仍不間斷，市府除在暑假期間以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」以及「擴大犯罪預防宣導」等青春專案三大項目為工作主軸，市警局更有創新作為，除極查緝毒品、性剝削等案件，更首次嘗試以直播進行預防犯罪宣導，並用心規劃各項體能、休閒及知識學習活動，獲得民眾好評。

警方指出，今年暑假第一天，警方就統籌各局處針對青少年可能駐足的場所進行聯合稽查與6月30日擴大臨檢，用實際行動淨化青少年成長環境，落實保護政策。另外，暑假期間也不定時規劃春風專案、第三方警政聯合稽查、擴大臨檢查察等保護青少年行動，積極偵查少年藥頭與兒少性剝削等案件。

預防犯罪宣導部分，警方更首次嘗試以網路直播方式進行預防犯罪宣導，辦理「風城少年青春面對面Live直播~第一場次」有獎徵答贈送限量警察公仔活動，並於暑假中舉辦「波麗士盃3對3籃球PK賽」邀請SBL球星參與「風城少年青春面對面Live直播~第二場次」有獎徵答送簽名球活動，獲得民眾好評，是今年青春專案犯罪預防宣導的亮點作為。

另外，警方也在暑假期間辦理多項活動，包括激發學子思考犯罪與被害的「青春不留白─少年拍~預防犯罪創意影音比賽」；培養沉著冷靜的「射箭育樂營」；拒絕毒品誘惑的「反毒天使種子培訓營」；結合運動同好鍛鍊體魄的「波麗士盃3對3籃球PK賽」；浸潤優美詞句陶冶身心的「竹風扇暑快樂作文營」；乘風破浪迎向陽光的「風一夏帆船體驗營」；培養青少年判斷、勇氣的「IPSC實用射擊體驗營」等。