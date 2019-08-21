台商夫婦涉兩岸地下匯兌80億 檢聲押法院當庭釋放

2019-08-21 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



吳姓夫婦涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求，經營地下匯兌業務，向當事人收取手續費謀利，檢調前天當場查扣現金2億4千萬元，訊後依違反銀行法等罪送辦，檢方依串證、逃亡之虞向法院聲請羈押禁見，法院漏夜審理後，認為查扣現金無法認定是犯罪所得，2人逮捕前數小時，不可能有違反銀行法相關犯行，所以不符合「準現行犯無令狀」逮捕的規定，因此當庭釋放。

檢方指出，當時調查站人員先已通知書傳喚2人到案說明，2人也願意到案，才沒有使用檢方核發的拘票，調查站人員也持搜索票，前往吳妻位於嘉義縣大埔鄉住處，查獲大批2億4千萬元，還有帳冊有80億的金流往來，2人也坦承這筆錢是地下匯兌之用，當場依持有贓物罪逮捕，程序上並無問題，將會抗告。

法院指出，調查站人員前天先前往2人位於金龍街住處進行搜索，搜索結束後，徵得被告2人同意，2人隨同前往調查站接受詢問，再於同日下午5時許，前往大埔鄉住處進行搜索，扣得現金約2億4千萬元。

調查站人員陳報此情給檢察官後，檢察官同日晚間11時許，指示以刑事訴訟法第88條第3項第2款的準現行犯規定，認為被告2人持有贓物，進而逮捕。

法院審酌，2人在受逮捕前的數小時，為調查站人員控制之下，不可能有違反銀行法的相關犯行。當日扣得現金約2億4千萬元，依目前偵查所得之證據，非但無法認定是2人違反銀行法相關犯行的犯罪所得，也無法認定是2人何時的犯罪所得。