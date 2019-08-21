親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

誰是美國最強炸雞？ 速食網路大戰與反同爭議

台商夫婦涉兩岸地下匯兌80億 檢聲押法院當庭釋放

2019-08-21 09:53聯合報 記者李承穎╱即時報導

吳姓夫婦涉嫌利用兩岸金融匯兌往來需求，經營地下匯兌業務，向當事人收取手續費謀利，檢調前天當場查扣現金2億4千萬元，訊後依違反銀行法等罪送辦，檢方依串證、逃亡之虞向法院聲請羈押禁見，法院漏夜審理後，認為查扣現金無法認定是犯罪所得，2人逮捕前數小時，不可能有違反銀行法相關犯行，所以不符合「準現行犯無令狀」逮捕的規定，因此當庭釋放。

檢方指出，當時調查站人員先已通知書傳喚2人到案說明，2人也願意到案，才沒有使用檢方核發的拘票，調查站人員也持搜索票，前往吳妻位於嘉義縣大埔鄉住處，查獲大批2億4千萬元，還有帳冊有80億的金流往來，2人也坦承這筆錢是地下匯兌之用，當場依持有贓物罪逮捕，程序上並無問題，將會抗告。

法院指出，調查站人員前天先前往2人位於金龍街住處進行搜索，搜索結束後，徵得被告2人同意，2人隨同前往調查站接受詢問，再於同日下午5時許，前往大埔鄉住處進行搜索，扣得現金約2億4千萬元。

調查站人員陳報此情給檢察官後，檢察官同日晚間11時許，指示以刑事訴訟法第88條第3項第2款的準現行犯規定，認為被告2人持有贓物，進而逮捕。

法院審酌，2人在受逮捕前的數小時，為調查站人員控制之下，不可能有違反銀行法的相關犯行。當日扣得現金約2億4千萬元，依目前偵查所得之證據，非但無法認定是2人違反銀行法相關犯行的犯罪所得，也無法認定是2人何時的犯罪所得。

法官指出，刑事訴訟法第88條第3項準現行犯的逮捕，在時間上需與犯罪行為終了有相當的密接性，始足以擔保犯人與犯罪明確性，得與現行犯同視。本院羈押庭認為被告2人不符合準現行犯的逮捕要件，逮捕程序不合法，故駁回檢察官羈押聲請，並當庭釋放。

法院認為查扣的大量現金，無法確認是犯罪所得。記者姜宜菁／翻攝
法院認為查扣的大量現金，無法確認是犯罪所得。記者姜宜菁／翻攝
分享

檢察官大埔匯價洗錢

相關新聞

台商兼營地下匯兌 1年半經手80多億台幣

2019-08-21 00:10

影╱樹林卡拉OK店遭擲信號彈砸場 還險些波及無辜民眾

2019-08-20 22:19

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

台商經營地下匯兌高達80億 竟是學校眼中大善人

2019-08-20 18:55

防選舉賭盤依附 警掃蕩賭博網站

2019-08-21 00:11

房客租違建當賭場 房東鐵皮屋遭強制拆除

2019-08-20 18:19

影╱總統大選前掃蕩全台賭盤 20賭客下注被騙400萬

2019-08-20 15:58

影╱澎湖海域發現越界陸籍漁船 海巡登船查扣油料補給船

2019-08-20 21:02

打保齡球幫助辦案專注力 勇警奪世界警消運動會金牌

2019-08-20 18:15

桃園少女遭囚3年案 繼父喊冤：無禁錮但管教不了

2019-08-20 18:02

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

暑期月薪35K入「闈場」 警破獲拜小鬼做詐騙

2019-08-20 12:34

為績效冒險！警造假交通違規還冒名押署遭起訴

2019-08-20 12:02

一包月餅要價數千元？警破獲一人製毒工廠

2019-08-20 11:12

要看證件就不爽 五莽男持球棒砸KTV

2019-08-20 10:34

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

超展開！車禍戀上承辦警 網路告白「我不會放棄」

2019-08-20 20:35

不滿違停被要求移車 屁孩拿刀恐嚇義交悲劇了

2019-08-20 19:50

台商經營地下匯兌高達80億 竟是學校眼中大善人

2019-08-20 18:55

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

影╱停車場婦幼車格被占用 手機掃瞄現場QR Code舉報

2019-08-20 15:30

長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡

2019-08-20 10:36

台商兼營地下匯兌 1年半經手80多億台幣

2019-08-21 00:10

為績效冒險！警造假交通違規還冒名押署遭起訴

2019-08-20 12:02

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

一包月餅要價數千元？警破獲一人製毒工廠

2019-08-20 11:12

「前世情人」被同學告白還牽手上學 呂捷笑拐他媽：來互相傷害

2019-08-20 21:41

她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人

2019-08-20 10:33

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

騎車自摔竟強押目擊騎士凌虐 蓋血印承諾賠修車費

2019-08-20 16:55

腳趾頭撥弄前座女乘客臀部 移工被判3個月驅逐出境

2019-08-21 07:47

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

影╱花蓮慈惠二街火警 20多坪住宅燒焦竄煙

2019-08-20 18:55

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26

未成年女子買機車出車禍 機車行老闆挨告判無罪

2019-08-20 10:28

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29

豪宅男偷拍星巴克女子如廁 檢查出7年前就偷拍

2019-08-20 18:08

亮麗女警調保防室涼缺？ 保大：任務結束即回歸

2019-08-21 09:23

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

高雄連日大雨出現近百坑洞 又一女騎士自摔

2019-08-20 13:19

被指樂陞門神李永萍揚言提告 賴嘉倫回嗆實在可笑

2019-08-20 19:45

為達績效…警捏造罰單 自繳罰款

2019-08-21 00:30

暑期月薪35K入「闈場」 警破獲拜小鬼做詐騙

2019-08-20 12:34

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

看到少女按耐不住慾火 噁男當眾脫褲露鳥玩鳥

2019-08-20 15:04

警大數據分析新社小路貨車易肇事 分局長上課籲禮讓

2019-08-20 12:30

影╱約帥哥網友吃宵夜要付錢？ 妙齡女險被騙走3萬

2019-08-20 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top