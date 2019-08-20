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影╱澎湖海域發現越界陸籍漁船 海巡登船查扣油料補給船

2019-08-20 21:02聯合報 記者邱奕能╱即時報導

為打擊陸籍漁船越界捕撈，海巡署針對離島海域嚴格巡邏。澎湖海巡隊今在澎湖七美鄉附近海域，發現一艘越界的陸籍油料補給船「閩○漁」號，於登船搜查時，發現船上除有170噸油料外，還發現5公斤豬肉。

海巡署澎湖海巡隊近來為有效嚇阻大陸漁船越界捕撈，於目斗嶼、小門、花嶼等海域嚴加巡邏，今天上午11點時，海巡艦艇於七美鄉南22.27浬處發現陸籍的油料補給船「閩○漁」號。

海巡隊員強勢登船臨檢，清艙時除有發現170噸的存油外，另發現5公斤豬肉。澎湖海巡隊將船上楊姓船長與另外4名船員帶回，除依照「兩岸人民關係條例」罰款外，另將船上豬肉銷毀。

澎湖海巡隊今在澎湖七美鄉附近海域，發現一艘越界的陸籍油料補給船。記者邱奕能／翻攝
澎湖海巡隊今在澎湖七美鄉附近海域，發現一艘越界的陸籍油料補給船。記者邱奕能／翻攝
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越界的陸籍油料補給船，船上除有170噸油料外，還發現5公斤豬肉。記者邱奕能／翻攝
越界的陸籍油料補給船，船上除有170噸油料外，還發現5公斤豬肉。記者邱奕能／翻攝
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為打擊陸籍漁船越界捕撈，海巡署針對離島海域嚴格巡邏。澎湖海巡隊今在澎湖七美鄉附近...
為打擊陸籍漁船越界捕撈，海巡署針對離島海域嚴格巡邏。澎湖海巡隊今在澎湖七美鄉附近海域，發現一艘越界的陸籍油料補給船「閩○漁」號，於登船搜查時，發現船上除有170噸油料外，還發現5公斤豬肉。記者邱奕能／翻攝
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海巡署澎湖臨檢

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