親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

被控密醫提告敗訴！他列七大罪狀控法院有道理嗎？

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

陸船再現澎湖南北漁場 海巡查扣油補船

2019-08-20 19:46中央社 澎湖縣20日電

澎湖南、北海域主要漁場，接連出現有中國漁船越界，澎湖海巡隊今天在七美南方22浬發現「閩漳漁60506號」油料運補船，依法予以查扣，並在船上發現有豬肉，則交由防檢消毒銷毀。

澎湖海巡隊表示，大陸伏漁季在8月結束後，有效嚇阻陸船越界捕撈漁獲，分別在澎湖北海目斗嶼、小門、花嶼及七美南方海域，派駐有巡防艇加強巡邏等勤務。

澎湖海巡隊繼前2天在澎湖目斗嶼北海域查獲有2艘越界作業漁船後，所屬巡防艇10020艇，今天由七美南滬港出港，以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第13巡防區岸際雷達系統互相驗證，在近午時分在七美南方22.27浬處，發現大陸籍油料補給船「閩漳漁60506號」，疑似專門提供越界大陸漁船油料補給，為斷其補給，使大陸漁船無法輕易越界捕撈，遂實施登檢取締，將其帶案返隊調查。

海巡隊發現「閩」船上存油約170噸，清艙時發現有5公斤豬肉，楊姓船老大等5名船員，人船一併查扣，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，至於豬肉則交由防檢局人員進行消毒作業及密封銷燬，以防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

澎湖海巡隊在大陸海洋伏季休漁期解禁後，陸船紛紛駛抵澎湖目斗嶼和七美等海域作業，已先後在目斗嶼海域，查扣有「閩惠漁02055號」、「閩丰漁00658號」、「閩晉5123號」、油料補給船「閩漳漁60506號」等4艘越界漁船。

澎湖海巡非洲豬瘟

相關新聞

房客租違建當賭場 房東鐵皮屋遭強制拆除

2019-08-20 18:19

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

影╱總統大選前掃蕩全台賭盤 20賭客下注被騙400萬

2019-08-20 15:58

打保齡球幫助辦案專注力 勇警奪世界警消運動會金牌

2019-08-20 18:15

桃園少女遭囚3年案 繼父喊冤：無禁錮但管教不了

2019-08-20 18:02

暑期月薪35K入「闈場」 警破獲拜小鬼做詐騙

2019-08-20 12:34

為績效冒險！警造假交通違規還冒名押署遭起訴

2019-08-20 12:02

一包月餅要價數千元？警破獲一人製毒工廠

2019-08-20 11:12

要看證件就不爽 五莽男持球棒砸KTV

2019-08-20 10:34

新聞眼／查假訊息 別成選戰武器

2019-08-20 00:32

最高檢：查境外資金、假訊息 大選重中之重

2019-08-20 00:21

新店人小心！誆稱協助洗水塔 男上樓摸兩下就要收費

2019-08-19 21:06

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

少女被囚三年…鄰居知曉、警曾查訪 但她沒求救作罷

2019-08-20 00:08

熊貓外送排爆滷味攤 網驚喊「文化路奇觀」在地人揭真相

2019-08-20 15:30

計程車司機為何不跳槽Uber？ 網友揭關鍵真相

2019-08-20 13:58

天花板突掉落海砂屋兩戶變一戶 她在樓下差點被活埋

2019-08-19 23:52

三芝凌晨民宅火警 死者確認是國防部後指部科長羅昆信

2019-08-20 10:46

他買完炸雞要離開害老闆狂追 網笑：後雨刷的獨特功能

2019-08-20 12:37

妻向小王說「你爽了、要當爸了」 夫提告兩人無罪定讞

2019-08-20 13:56

嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36

長濱今早1人溺斃 鬼月鬼門開後台東沿岸已4人溺水死亡

2019-08-20 10:36

不滿土地成既有道路 地主築「水泥陣」擋道

2019-08-20 07:36

信用卡背後有刮刮樂？ 男子刮開後看不懂客服笑翻

2019-08-20 09:51

新店人小心！誆稱協助洗水塔 男上樓摸兩下就要收費

2019-08-19 21:06

火車上大媽一路放臭屁裝沒事 網驚：比恐攻還可怕

2019-08-20 15:09

三芝淺水灣山莊火警 傳國防部後指部科長喪生

2019-08-20 09:36

為績效冒險！警造假交通違規還冒名押署遭起訴

2019-08-20 12:02

戒檳榔妙招？ 老婆拿出「戒檳榔神器」網友看了狂讚

2019-08-20 10:48

25公斤蟒蛇流竄馬路 民眾無懼徒手擒住

2019-08-19 20:41

一包月餅要價數千元？警破獲一人製毒工廠

2019-08-20 11:12

她辦倒葉世文 高顏值陳玉萍成北檢第2位女發言人

2019-08-20 10:33

15～18歲青春年華 少女被父母囚3年

2019-08-19 23:50

台商經營地下匯兌高達80億 竟是學校眼中大善人

2019-08-20 18:55

台鐵ME TOO！機務段長性騷擾女部屬判刑

2019-08-20 13:00

背不出阿姨手機號碼 狠心姨丈虐死4歲女童判關17年

2019-08-20 11:26

開車轉彎沒禮讓直行車 大學老師撞飛警察要賠410萬元

2019-08-20 10:29

影╱停車場婦幼車格被占用 手機掃瞄現場QR Code舉報

2019-08-20 15:30

夏天開冷氣下秒噴出10隻大強 男冷靜處理方式讓眾人嚇傻

2019-08-20 16:56

未成年女子買機車出車禍 機車行老闆挨告判無罪

2019-08-20 10:28

小三通攜帶香菇超量頻繁 3個月查獲1350公斤

2019-08-20 12:32

率眾拆蔣介石銅像、強摘分局長警帽 蔡丁貴處拘役50天

2019-08-20 16:10

高雄連日大雨出現近百坑洞 又一女騎士自摔

2019-08-20 13:19

用完電磁爐擺地板放涼 友誤認體重計站上去下場超悲慘　

2019-08-20 10:45

偷拍少男光屁股還猥褻 檔案雖刪證人卻俱在

2019-08-20 07:39

影╱花蓮慈惠二街火警 20多坪住宅燒焦竄煙

2019-08-20 18:55

連上19天班…司機中風 光華巴士判賠820萬

2019-08-20 00:14

影╱地下匯兌現場查扣2.4億元 調查員搬到手軟

2019-08-20 18:08

車身漆黃冒充計程車 載客賺千元卻罰十萬

2019-08-20 14:47

豪宅男偷拍星巴克女子如廁 檢查出7年前就偷拍

2019-08-20 18:08

暑期月薪35K入「闈場」 警破獲拜小鬼做詐騙

2019-08-20 12:34

警大數據分析新社小路貨車易肇事 分局長上課籲禮讓

2019-08-20 12:30

機警女警英勇奪刀 阻止妙齡女子尋短

2019-08-19 20:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top