陸船再現澎湖南北漁場 海巡查扣油補船

2019-08-20 19:46 中央社 澎湖縣20日電



澎湖南、北海域主要漁場，接連出現有中國漁船越界，澎湖海巡隊今天在七美南方22浬發現「閩漳漁60506號」油料運補船，依法予以查扣，並在船上發現有豬肉，則交由防檢消毒銷毀。

澎湖海巡隊表示，大陸伏漁季在8月結束後，有效嚇阻陸船越界捕撈漁獲，分別在澎湖北海目斗嶼、小門、花嶼及七美南方海域，派駐有巡防艇加強巡邏等勤務。

澎湖海巡隊繼前2天在澎湖目斗嶼北海域查獲有2艘越界作業漁船後，所屬巡防艇10020艇，今天由七美南滬港出港，以船上雷達偵蒐海上可疑目標，並與第13巡防區岸際雷達系統互相驗證，在近午時分在七美南方22.27浬處，發現大陸籍油料補給船「閩漳漁60506號」，疑似專門提供越界大陸漁船油料補給，為斷其補給，使大陸漁船無法輕易越界捕撈，遂實施登檢取締，將其帶案返隊調查。

海巡隊發現「閩」船上存油約170噸，清艙時發現有5公斤豬肉，楊姓船老大等5名船員，人船一併查扣，將依違反「兩岸人民關係條例」予以重罰，至於豬肉則交由防檢局人員進行消毒作業及密封銷燬，以防堵非洲豬瘟入侵澎湖地區。

澎湖海巡隊在大陸海洋伏季休漁期解禁後，陸船紛紛駛抵澎湖目斗嶼和七美等海域作業，已先後在目斗嶼海域，查扣有「閩惠漁02055號」、「閩丰漁00658號」、「閩晉5123號」、油料補給船「閩漳漁60506號」等4艘越界漁船。