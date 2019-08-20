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被控密醫提告敗訴！他列七大罪狀控法院有道理嗎？

這地點管制35年開放後爆紅 辯「誤闖」這招沒用了

前7月查獲毒品逾5200公斤 近6成靠密報

2019-08-20 19:39中央社 台北20日電

邊境毒品查緝，密報立大功。財政部關務署統計，今年前7月查獲毒品毛重5287.8公斤，其中藉密報查獲就有3134.8公斤，占比高達59.3%，其中有1案，單件查獲重量就達1500公斤。

關務署表示，一直以來海關都與查緝機關保持緊密聯繫，並採用風險管理方法篩選可疑目標，再以X光儀檢設備、毒品偵測儀等方式及緝毒犬，詳細查核高風險貨物、郵包及旅客行李。

關務署指出，根據過去經驗，由各機關接獲的密報，更有助查緝及攔毒於關口。舉例來說，統計2018年前7月共有8件密報案，查獲毒品重量1570公斤，占整體查獲比重28%；2017年前7月密報案件則高達28件，查到走私毒品327.5公斤，占整體查獲量約22%。

今年前7月，則因密報查獲20件毒品走私案件，重量3134.8公斤，占整體重量達59.3%，比過去2年同期翻倍；其中有1案，走私毒品重量高達1500公斤，為史上最大案，同樣是靠密報、掌握情資而破獲。

關務署表示，為進一步精進海關受理密報作業，避免查緝機關重複密報相同案件，造成不必要困擾，將調整現行做法，遇有不同查緝機關向海關重複密報同一毒品案件時，將通報高檢署統合指派。

毒品海關走私

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