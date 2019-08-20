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嘉義查獲地下匯兌 檢調入屋2億4千萬元隨意堆放

2019-08-20 16:36聯合報 記者姜宜菁╱即時報導

嘉義地檢署日前接獲臺南市調查處提報，指稱吳姓夫妻等人涉嫌利用兩岸貨幣往來的需求，未經核准，辦理兩岸匯兌業務，向當事人收取手續費謀利，檢察官陳靜慧昨天指揮臺南市調查處、嘉義縣調查站、嘉義市調查站組成專案小組偵辦，在嘉義市、台北市等處扣得2億4千萬元，檢方認為吳姓夫婦有串證、逃亡之虞向法院聲請羈押。

嘉義地檢署指出，吳姓、陳姓夫妻（45歲）自106年12月間起，分別在台北市及嘉義市等處，以每兌換人民幣100萬元收取新臺幣2000元匯兌手續費的代價，從事人民幣兌換新臺幣、新臺幣兌換人民幣之匯兌業務，並將營運所得藏放於嘉義縣某處，截至目前為止，共計收取、支付金額高達80多億元。

據了解吳姓夫婦另有公司，匯兌地點設在小巷內的大樓中，千元大鈔以100張為一捆，放在價格百元的旅行袋中，隨意堆放在房間的角落。

陳靜慧複訊吳姓夫婦等人後，認吳姓、陳姓被告涉犯銀行法第125條第1項等犯行，犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押、禁見。

距離明年選舉不到半年，最高檢察署檢察總長江惠民嚴令查察境外資金，期盼營造乾淨選舉環境，杜絕境外勢力、資金介入及假訊息散布，以確保選舉公正及平和進行。

吳姓夫婦從事地下匯兌，賺錢手續謀利，嘉義地檢署昨天偵破。記者姜宜菁/翻攝
吳姓夫婦從事地下匯兌，賺錢手續謀利，嘉義地檢署昨天偵破。記者姜宜菁/翻攝
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吳姓夫婦從事地下匯兌，賺錢手續謀利，嘉義地檢署昨天偵破。記者姜宜菁/翻攝
吳姓夫婦從事地下匯兌，賺錢手續謀利，嘉義地檢署昨天偵破。記者姜宜菁/翻攝
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