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總統大選前掃蕩全台賭盤 20賭客下注被騙400萬

2019-08-20 15:58聯合報 記者李奕昕╱即時報導

因應2020年總統大選，警方本月掃蕩選舉賭盤常依附的運動、六合彩簽賭賭博網站，破獲大量地下賭盤，發現有賭博網站在網頁動手腳詐財，讓賭客誤以為贏錢，待賭客加碼下注後斷絕聯繫，初步清查去年底起20人被騙走400萬元，網站經手高達2億9千萬元。

警方調查，這個詐騙集團透過臉書及LINE散布「保證獲利」、「投資翻倍」等訊息，誘使民眾加入「大立娛樂城」、「派大金娛樂」賭博網站，以ATM匯款或信用卡支付儲值，玩百家樂、北京賽車、紅黑輪盤等博弈遊戲，犯嫌變更網頁製造獲利錯覺，收到後續下注款項後，就把賭客從LINE群組移除。

刑事局偵九大隊第三隊在嘉義市搜索，逮捕江姓男子等4人，查扣43萬元，發現贓款流入地下錢莊放款，現場有球棒及辣椒水，警方懷疑用來暴力討債。

刑事局偵九大隊第二隊查出「知泰金」、「冠天下娛樂城」賭博網站系列，提供下注百家樂、六合彩、吃角子老虎及國內外運動或電競賽事，在9個縣市搜索，查獲控盤的黃姓男子及32名總監、總代理或代理工作人員，起出23萬元，估算1年來賭資140億元。

刑事局偵四大隊第三隊追查「新鑫寶」、「泰金888」賭博網站系列，發現提供美國職棒、日本職棒、中華職棒、美國職籃及六合彩等簽注，在5個縣市行動查獲17人，查扣220萬元，帳冊顯示今年累積下注3億元。

近年博弈餐廳興起，郭姓男子今年6月在台中市北屯區開設爵士音樂餐廳，掩護德州撲克賭場，吸引民眾加入會員，以現金儲值點數兌換籌碼，贏錢可兌換現金，刑事局偵六大隊第五隊搜索餐廳，查獲郭等9人及19名賭客，搜出賭資16萬元。

為防選舉賭盤影響明年總統選舉，警政署本月13日至19日執行查緝賭博專案，刑事局結合全台警力掃蕩885處，查獲賭博案619件1470人，含職業賭場51件407人、六合彩簽賭273件318人、運動簽賭37件45人、網路賭博132件353人及其餘賭博126件347人，合計查扣現金1694萬9533元。

因應2020年總統大選，刑事局結合全台警力，掃蕩選舉賭盤常依附的運動、六合彩簽賭...
因應2020年總統大選，刑事局結合全台警力，掃蕩選舉賭盤常依附的運動、六合彩簽賭及賭博網站，破獲大量地下賭盤。記者李奕昕／攝影
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因應2020年總統大選，刑事局結合全台警力，掃蕩選舉賭盤常依附的運動、六合彩簽賭...
因應2020年總統大選，刑事局結合全台警力，掃蕩選舉賭盤常依附的運動、六合彩簽賭及賭博網站，破獲大量地下賭盤。記者李奕昕／翻攝
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因應2020年總統大選，刑事局結合全台警力，掃蕩選舉賭盤常依附的運動、六合彩簽賭及賭博網站，破獲大量地下賭盤。記者李奕昕／翻攝
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因應2020年總統大選，刑事局結合全台警力，掃蕩選舉賭盤常依附的運動、六合彩簽賭及賭博網站，破獲大量地下賭盤。記者李奕昕／攝影
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