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警政署全國緝賭 破619案逮1470人

2019-08-20 16:22中央社 台北20日電

為防制選舉賭盤影響選風，警政署於8月13日至19日執行「全國同步查緝賭博專案行動」，共掃蕩885處、查獲619件賭博案及1470人，並破獲新型態主題餐廳德州撲克職業賭場

刑事局今天舉行「掃蕩地下賭盤、遏制賭博歪風，警政署強力出擊執行全國同步緝賭專案」記者會，副局長廖訓誠表示，明年1月將舉行總統及立委選舉，為防治選舉賭盤影響選風，於13至19日執行全國緝賭專案。

廖訓誠指出，這次專案動員全國警力掃蕩885處，共計查獲各類賭博案件619件、1470人，合計現場查扣現金新台幣近1695萬元，查緝成效良好。

其中，包含職業賭場51件、407人；六合彩簽賭273件、318人；運動簽賭37件、45人；網路賭博132件、353人；其他賭博126件、347人。

刑事局偵查第九大隊第三隊隊長邱承迪說明，日前接獲民眾檢舉有不肖人士設立「假投資真詐欺」賭博網站，經循線追查於14日在嘉義市的賭博網站機房逮捕20多歲的江男等4嫌，及電腦、手機及43萬元等贓證物。

根據調查發現，江男等人自去年底透過FB、IG等社群軟體散布「保證獲利、投資翻倍」等假投資訊息，再吸引受害人支付會員費1000元進入Line群組，進而誘騙加入大立娛樂城、派大金娛樂城集團賭博網站參與賭博，並修改賭博網站輸贏機率以鼓吹加碼賭資，待受害人要將賭資變現，就被踢出群組和封鎖帳號。

全案已知受害人約20人，賭博網站流動資金約2.9億元，詢後依賭博、詐欺等罪移送嘉義地檢署偵辦。

另有鑑於新型態主題遊戲餐廳興起，以餐飲結合百家樂及德州撲克等博弈營利。刑事局偵查第六大隊第五隊隊長賴英門指出，今年3、4月連續查獲違法賭博業者，不料6月起又於台中市北屯區另起爐灶，經搜查到具體事證後，於8月16日突擊「馬蹄鐵撲克俱樂部」，逮捕郭男等9嫌和19名賭客。

經調查了解，此職業賭場隱身在一間高級爵士樂餐廳的2樓，採熟客介紹、會員制方式招募賭客，以1比100的現金儲值點數兌換籌碼方式進行博弈。

現場查獲現金10餘萬元、賭博用籌碼計3億面額（約合現金300多萬元）等贓證物，全案解送台中地檢署偵辦。

賭博賭場

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