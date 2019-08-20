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暑期月薪35K入「闈場」 警破獲拜小鬼做詐騙

2019-08-20 12:34聯合報 記者林伯驊╱即時報導

暑期高薪打工竟是做詐騙！高雄鹽埕警分局前天在南投埔里破獲詐騙機房藏身鐵皮工寮，查獲劉姓男子等21名嫌犯，據查出，不法集團涉開出月薪35K徵才，吸引工作經驗不多的年輕人加入，向中國大陸詐騙不到一周達數十萬元人民幣，全案依詐欺罪嫌送辦，劉姓及管帳的粘姓男子收押禁見，其餘無保請回。

據了解，鹽埕分局、高市刑大、保安大隊及南投警方前天上午10點多攻堅，詐騙成員嚇得10幾人擠在一間狹窄廁所，一度急得刪手機紀錄；警方扣到2部平板電腦、25支手機、7組網路分享器、監控設備等，更在屋內發現一個洋娃娃，得知疑似膜拜泰國小鬼「古曼童」祈求發大財，適逢農曆7月，令警方有點毛。

警方今年7月接獲線報，劉姓男子涉負責租屋經營詐騙機房，6、7月間於彰化一處透天厝，8月遷移至南投埔里的鐵皮廠房，成員利用手機撥打網路電話到大陸，假冒「中國大陸通信管理局行政科」人員，謊稱個資遭盜用，當民眾上當後，再轉給另批假冒公案的成員進行假報案真詐財。

警方查出，集團運作彷彿「闈場」人員，短則10幾天、長則達1個月都不准成員外出，機房內囤積大量瓶裝水、飲料及蔬菜等食物，還有兩個電鍋，餐餐開火烹煮，也禁止跟親友聯繫；據了解，成員是看到徵才廣告，寫明「薪水高、工作輕鬆」，開出薪水3萬5000元，應徵後還因此欺騙家人到外地工作。

警方初步釐清，劉姓男子等人遷移南投埔里鐵皮廠房，短短5、6天至少詐得10幾萬元人民幣，不過由於另有車手在大陸領錢，機房並無扣得不法所得；落網的劉姓男子、粘姓男子等21人，其中還有李姓及廖姓分別為竊盜、詐欺通緝犯，全依詐欺罪嫌移送南投地檢署偵辦，檢方認定劉、粘涉嫌重大，以及串滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

詐騙集團成員足不出戶，囤放大量食材餐餐開伙。記者林伯驊／翻攝
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詐騙集團疑似膜拜泰國小鬼「古曼童」，祈求發大財。記者林伯驊／翻攝
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警方將劉姓男子等21人依詐欺罪嫌送辦。記者林伯驊／翻攝
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鹽埕分局等大批警力前天到南投攻堅詐騙機房。記者林伯驊／翻攝
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詐騙詐欺
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