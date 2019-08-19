影／無照又酒駕！女見警攔查心虛 狂奔3公里後自撞遭逮

2019-08-19 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 柯毓庭 ╱即時報導



一名30歲楊姓女子，今天凌晨酒後開BMW，載著友人29歲劉姓男子外出時遭到員警攔查不停，並駕車逃逸至土城區城林路上的死巷弄後自撞護欄，員警破窗喝令兩人下車後，楊女供稱自己有喝酒且無照，才會心虛逃逸，警方並在2人身上起出毒品，警訊後依公共危險罪、持有毒品等罪嫌移送新北地檢。

警方表示，楊女今天凌晨3時許駕駛BMW，載著友人劉男行經板橋區大觀路二段與環河西路口時闖紅燈，巡邏員警發現，便要求楊女停靠路邊受檢，未料楊女竟加速逃逸，警方因此尾隨並通報攔截圍捕。楊女一路開車沿大觀路狂奔，更一度開上台65線後下土城匝道，最後楊女開進土城區城林路上的死巷內，自撞封路護欄後停車，員警隨即以警車頂住楊女車子後方並上前破窗，向楊女噴灑辣椒水後喝令下車，順利制伏2人。