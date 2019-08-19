親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

直擊／阿翔暴瘦復出！整個人剩皮包骨

外界困住韓國瑜？王定宇：李佳芬點出三個事實

影／無照又酒駕！女見警攔查心虛 狂奔3公里後自撞遭逮

2019-08-19 12:17聯合報 記者柯毓庭╱即時報導

一名30歲楊姓女子，今天凌晨酒後開BMW，載著友人29歲劉姓男子外出時遭到員警攔查不停，並駕車逃逸至土城區城林路上的死巷弄後自撞護欄，員警破窗喝令兩人下車後，楊女供稱自己有喝酒且無照，才會心虛逃逸，警方並在2人身上起出毒品，警訊後依公共危險罪、持有毒品等罪嫌移送新北地檢。

警方表示，楊女今天凌晨3時許駕駛BMW，載著友人劉男行經板橋區大觀路二段與環河西路口時闖紅燈，巡邏員警發現，便要求楊女停靠路邊受檢，未料楊女竟加速逃逸，警方因此尾隨並通報攔截圍捕。楊女一路開車沿大觀路狂奔，更一度開上台65線後下土城匝道，最後楊女開進土城區城林路上的死巷內，自撞封路護欄後停車，員警隨即以警車頂住楊女車子後方並上前破窗，向楊女噴灑辣椒水後喝令下車，順利制伏2人。

楊女因自撞造成手部割傷，經送醫治療後無大礙；她向警方供稱，她因曾酒駕遭吊銷駕照，現在無照駕駛又有喝酒，見警方攔查才會心虛逃逸，警方隨後從楊女身上搜到1包愷他命、2顆FM2，同車乘客劉男身上則查獲10包毒品咖啡包。警方訊問後將2人依公共危險罪、持有毒品等罪嫌移送新北地檢，另舉發闖紅燈、逆向、危險駕駛、無照等14條，共6萬5千1百元的罰鍰，並究責舉發劉男酒駕同車共責。

警方從2人身上起出10包毒品咖啡包、1包愷他命、2顆FM2等毒品。記者柯毓庭／翻...
警方從2人身上起出10包毒品咖啡包、1包愷他命、2顆FM2等毒品。記者柯毓庭／翻攝
分享
楊女逃逸至死巷弄後自撞，警方隨即上前堵住楊女轎車並下車逮人。記者柯毓庭／翻攝
楊女逃逸至死巷弄後自撞，警方隨即上前堵住楊女轎車並下車逮人。記者柯毓庭／翻攝
分享
警方訊問後，將2人依公共危險罪、持有毒品等罪嫌移送新北地檢。記者柯毓庭／翻攝
警方訊問後，將2人依公共危險罪、持有毒品等罪嫌移送新北地檢。記者柯毓庭／翻攝
分享

毒品酒駕
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

沙鹿槍擊命案 2槍手逃出境 警憂被滅口

2019-08-19 00:36

向家人說「外出吃飯」 抑鬱男現身北車落軌遭撞斃

2019-08-18 21:24

海巡分隊長查緝非法捕魚受傷 署長陳國恩到醫院探視

2019-08-18 19:54

旅客落軌遭普悠瑪撞斃 台北車站6股封鎖影響近萬人

2019-08-18 17:48

台北車站傳男子落軌遭撞斃 司機：一進站他就跳下來

2019-08-18 16:50

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

2019-08-18 16:20

北巿健身房外連開9槍洩憤 雙槍俠犯後4分鐘警局投案

2019-08-18 15:31

以為遇到真愛！一周2女教師墜入愛情詐騙陷阱

2019-08-18 13:37

遭假檢警慘騙1億多元 紅外線貿易商發不出薪水

2019-08-18 13:02

沙鹿槍擊命案傳兩嫌已偷渡 警：全案已移檢偵辦

2019-08-18 12:30

台南市發生槍擊命案後 警方今清晨掃蕩主題餐廳大賭場

2019-08-18 11:06

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

2019-08-18 16:20

女登山客中暑向119求援 同行友人陪同下山卻遭雷擊

2019-08-18 13:53

影／自助餐2樓起火燒10多分鐘 消防局救出2人無大礙

2019-08-18 15:48

不斷更新／苗栗煙火爆炸現場殘火處理 2外勞燒燙送醫

2019-08-19 11:15

阿公送土地盼不到扶養 怒告長孫要討回

2019-08-18 19:56

修冷氣修到床上 他偷情已婚老闆娘兩人均認罪

2019-08-18 22:50

台北車站傳男子落軌遭撞斃 司機：一進站他就跳下來

2019-08-18 16:50

旅客落軌遭普悠瑪撞斃 台北車站6股封鎖影響近萬人

2019-08-18 17:48

少女認識他2天上摩鐵 半夜急傳訊「被上了」

2019-08-18 23:39

影／基隆雷雨交加 貨櫃車煞不住接連撞

2019-08-18 14:21

BMW疑貪快左轉 外送員閃避不及直直撞上

2019-08-18 20:20

疑飲酒過量造成身體不適 男猝死義消交誼廳內

2019-08-18 16:13

向家人說「外出吃飯」 抑鬱男現身北車落軌遭撞斃

2019-08-18 21:24

高中生新手上路失控翻車 車毀人平安

2019-08-19 10:05

以為遇到真愛！一周2女教師墜入愛情詐騙陷阱

2019-08-18 13:37

阿公贈地 孫不扶養 打官司討不回

2019-08-19 00:56

車禍摔車男騎士噴飛 妻子崩潰：2幼兒要養

2019-08-18 13:43

一般車亂停身障車位 他笑見「橘白光明燈」登頂警告

2019-08-19 10:32

被倒債數百萬 板模商燒死車內

2019-08-19 01:01

左右轉車道直行罰600 新北20個月開罰上萬件

2019-08-18 13:07

南警大掃蕩 地下賭場曝光 豪華宛如在澳門

2019-08-19 01:04

遭假檢警慘騙1億多元 紅外線貿易商發不出薪水

2019-08-18 13:02

海巡分隊長查緝非法捕魚受傷 署長陳國恩到醫院探視

2019-08-18 19:54

迷「網」中尋覓同志 他染指7男孩重判14年

2019-08-19 08:02

沙鹿槍擊命案 2槍手逃出境 警憂被滅口

2019-08-19 00:36

連日大雨高雄鳳山公車撞安全島 1女乘客撞斷牙

2019-08-18 16:41

「老王」和人妻搞車震被抓猴 吃官司外還得賠28萬

2019-08-19 09:15

老翁六度酒駕被抓求輕判 法官不准維持10月刑

2019-08-18 14:23

父母放任小孩拿筷子玩 瘋狂敲桌還「咳嗽攻擊」網友臉綠

2019-08-19 11:08

筆架連峰驚魂 7登山客遭雷擊 跌一團

2019-08-19 00:30

台北車站旅客落軌 遭273次普悠瑪撞上

2019-08-18 16:33

公車司機連續上班19天中風倒地 光華巴士要賠820萬

2019-08-19 11:06

觀音環保園區工廠爆炸 天降不明液體嚇壞路過駕駛

2019-08-19 10:01

忘記回家路但記得兒子的臉 1張照片帶失智嬤返家

2019-08-18 13:25

影／左轉未禮讓斑馬線行人 開車男辯：我有打燈號

2019-08-18 13:00

影／行車糾紛爆衝突 2男街頭互毆遭警雙雙送辦

2019-08-18 20:20

網紅陳沂酸志願役廢物挨告 沒特定對象獲不起訴

2019-08-19 10:41

北巿健身房外連開9槍洩憤 雙槍俠犯後4分鐘警局投案

2019-08-18 15:31

疑酒駕中山高機場匝道翻車 轎車倒栽蔥駕駛命危

2019-08-19 09:32

影／男子落軌遭撞斃 屍體移置已恢復通車

2019-08-18 18:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top