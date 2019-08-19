影／無照又酒駕！女見警攔查心虛 狂奔3公里後自撞遭逮
一名30歲楊姓女子，今天凌晨酒後開BMW，載著友人29歲劉姓男子外出時遭到員警攔查不停，並駕車逃逸至土城區城林路上的死巷弄後自撞護欄，員警破窗喝令兩人下車後，楊女供稱自己有喝酒且無照，才會心虛逃逸，警方並在2人身上起出毒品，警訊後依公共危險罪、持有毒品等罪嫌移送新北地檢。
警方表示，楊女今天凌晨3時許駕駛BMW，載著友人劉男行經板橋區大觀路二段與環河西路口時闖紅燈，巡邏員警發現，便要求楊女停靠路邊受檢，未料楊女竟加速逃逸，警方因此尾隨並通報攔截圍捕。楊女一路開車沿大觀路狂奔，更一度開上台65線後下土城匝道，最後楊女開進土城區城林路上的死巷內，自撞封路護欄後停車，員警隨即以警車頂住楊女車子後方並上前破窗，向楊女噴灑辣椒水後喝令下車，順利制伏2人。
楊女因自撞造成手部割傷，經送醫治療後無大礙；她向警方供稱，她因曾酒駕遭吊銷駕照，現在無照駕駛又有喝酒，見警方攔查才會心虛逃逸，警方隨後從楊女身上搜到1包愷他命、2顆FM2，同車乘客劉男身上則查獲10包毒品咖啡包。警方訊問後將2人依公共危險罪、持有毒品等罪嫌移送新北地檢，另舉發闖紅燈、逆向、危險駕駛、無照等14條，共6萬5千1百元的罰鍰，並究責舉發劉男酒駕同車共責。
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