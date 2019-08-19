建工廠多次遭檢舉違建 業者起殺機找人槍擊檢舉者

2019-08-19 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民林男不滿賴男多次檢舉他的工廠違建，4月間駕車載湯男尾隨賴男的車，在中市東山路加速刻意縮短雙方距離，湯見賴駕駛座的車窗未搖下，以右手持槍瞄準賴開槍，幸子彈偏離，擊中賴左鎖骨旁，並由右臂貫穿而出，台中地檢署今天依殺人未遂等罪將林男、湯男起訴。

起訴書指出，林男（50歲）去年7月間，在台中市黎明路工地向綽號 「阿羅」的男子，以新台幣12萬元代價，購買義大利BERETTA廠的制式手槍及子彈9發。

林男在霧峰區建倉庫堆放五金器材，因賴男曾多次檢舉他的工廠違建，獲悉賴平日會前往東勢區賭博，遂於4月6日晚間，攜帶制式槍彈，駕車載友人湯男（49歲）前往東勢區欲找賴男理論。

當晚，林男駕車行經台中市新社區中和街時，發現賴男駕車經過該處，認機不可失，將槍彈交由湯男，駕車自後尾隨，行經北屯區東山路2段時，加速自賴車左方接近，刻意縮短雙方距離，以利於湯行兇。

待兩車平行之際，湯見賴駕駛座的車窗未搖臥，以右手持槍瞄準賴開槍射擊，幸子彈偏離，擊中賴的左鎖骨旁，並由右臂貫穿而出，未擊中要害，始倖免於難，並造成賴車右側車門板金毀損。

被害人賴男中彈後，向當時行經該處的吳男求救，吳因擔心無端受波及，不予理睬，由賴男自行前往醫院就診，並向醫生表明為槍傷，經醫院通報警方，員警於4月8日在霧峰區逮獲林嫌、16日持拘票在桃園國際機場逮獲湯嫌。