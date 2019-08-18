親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

快訊／深具悔意重新出發！阿翔宣布明天復工

韓國瑜顧問團成軍 李艷秋：等於告訴郭台銘「勢已底定」

海巡分隊長查緝非法捕魚受傷 署長陳國恩到醫院探視

2019-08-18 19:54聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

金門海巡隊員查緝大陸非法捕魚漁船，分隊長及副艇長不慎受傷，海巡署長陳國恩今天到醫...
金門海巡隊員查緝大陸非法捕魚漁船，分隊長及副艇長不慎受傷，海巡署長陳國恩今天到醫院探視。記者廖炳棋／翻攝
分享
日前深夜10時許，金門海巡隊2艘巡防艇在金門海域復興嶼南4.5浬處海域，查扣1艘非法越界捕魚的大陸漁船，巡防艇在追逐登檢過程中遭遇長浪，2名幹員跳上大陸漁船時因重落地，造成2人膝蓋骨分別受到挫傷及粉碎性骨折

曾有特勤資歷的海巡分隊長張聖賢右膝肌腱撕裂挫傷，由於傷勢惡化，送回台北陽明聯合醫院治療，醫院診斷出右膝蓋骨骨折變形，醫院正安排斷層掃描，並評估是否開刀。

今天一早，海巡署長陳國恩與兩名分署長，一起到陽明醫院探望等待檢查及手術的分隊長，陳國恩在海巡署長官方臉書中指出，看著他發腫的右膝，腦中又浮現兩人在金門海象不佳的海域奮勇登檢查扣陸船的畫面，內心深感不捨。　

陳國恩說分隊長告訴他，在金門開刀的王姓副艇長傷勢更為嚴重，因左膝髕骨粉碎性骨折，手術完成後，復健期至少需要半年以上；要能健康的返回工作崗位上，還有一段很長的路要走。　

陳國恩說，分隊長和副艇長的勇氣讓人欽佩，但面對海上嚴峻的執法挑戰，不能只靠同仁的勇氣，應提供更好的保障。　

陳國恩表示，為了確保同仁能有更完善的防護，海巡署即將換發減震抗衝擊、更為防滑的勤務用鞋，讓同仁足以克服現實勤務環境中溼滑、黏膩的船面，把執勤的風險，盡可能降到最低。陳國恩強調同仁的安全就是他的責任，其他的防護裝備，後續會繼續努力。

陳國恩請所有關心分隊長及副艇長的朋友們放心，海巡署除已請醫院盡全力照顧兩位同仁外，並已啟用「海巡人員醫療照護基金」全力協助後續醫療協治。之後的事，就交給海巡署！

金門海巡隊員查緝大陸非法捕魚漁船，分隊長及副艇長不慎受傷，海巡署長陳國恩今天到醫...
金門海巡隊員查緝大陸非法捕魚漁船，分隊長及副艇長不慎受傷，海巡署長陳國恩今天到醫院探視。記者廖炳棋／翻攝
分享

海巡署金門骨折
【台北約會地圖】行程這樣排~來場浪漫韓系約會吧→

相關新聞

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

2019-08-18 16:20

旅客落軌遭普悠瑪撞斃 台北車站6股封鎖影響近萬人

2019-08-18 17:48

台北車站傳男子落軌遭撞斃 司機：一進站他就跳下來

2019-08-18 16:50

北巿健身房外連開9槍洩憤 雙槍俠犯後4分鐘警局投案

2019-08-18 15:31

以為遇到真愛！一周2女教師墜入愛情詐騙陷阱

2019-08-18 13:37

遭假檢警慘騙1億多元 紅外線貿易商發不出薪水

2019-08-18 13:02

沙鹿槍擊命案傳兩嫌已偷渡 警：全案已移檢偵辦

2019-08-18 12:30

台南市發生槍擊命案後 警方今清晨掃蕩主題餐廳大賭場

2019-08-18 11:06

警局附近鳴槍 引來快打部隊

2019-08-18 01:13

要犯薛球病死獄中「他自始至終只是個工具人」

2019-08-18 00:25

薛球病死 侯友宜：當年啟動兩岸共打 才逮捕薛球

2019-08-17 16:43

北市資產公司員工砍傷案 警方鎖10嫌全力追緝中

2019-08-17 15:32

槍擊要犯薛球肝病併發肺疾 來不及保外就醫得年53歲

2019-08-17 15:18

一分鐘看清楚 馬英九涉洩密案歷審判決

2019-07-12 10:16
看更多

熱門文章

台北車站男子落軌遭撞擊 卡在列車下方全線皆停

2019-08-18 16:20

正義魔人怎麼了？檢舉違規 唯一有獎金的竟沒人領

2019-08-18 09:00

台東海域3天內第二起溺斃 軍人休假殞命都蘭2公尺海底

2019-08-17 22:08

台南市發生槍擊命案後 警方今清晨掃蕩主題餐廳大賭場

2019-08-18 11:06

女登山客中暑向119求援 同行友人陪同下山卻遭雷擊

2019-08-18 13:53

沙鹿槍擊命案傳兩嫌已偷渡 警：全案已移檢偵辦

2019-08-18 12:30

富商砸5000萬包養海派酒女 分手告她詐欺

2019-08-18 10:13

騎樓躲雨…她被拖進暗巷性侵

2019-08-18 00:44

影／自助餐2樓起火燒10多分鐘 消防局救出2人無大礙

2019-08-18 15:48

台北車站傳男子落軌遭撞斃 司機：一進站他就跳下來

2019-08-18 16:50

要犯薛球病死獄中「他自始至終只是個工具人」

2019-08-18 00:25

偷牛樟菇他辯取自傳統領域 法官刨根究底判他9月徒刑

2019-08-18 11:25

爸爸是經濟支柱 遭性侵不敢說

2019-08-18 00:42

影／基隆雷雨交加 貨櫃車煞不住接連撞

2019-08-18 14:21

旅客落軌遭普悠瑪撞斃 台北車站6股封鎖影響近萬人

2019-08-18 17:48

車禍摔車男騎士噴飛 妻子崩潰：2幼兒要養

2019-08-18 13:43

以為遇到真愛！一周2女教師墜入愛情詐騙陷阱

2019-08-18 13:37

左右轉車道直行罰600 新北20個月開罰上萬件

2019-08-18 13:07

影／大媽撞人機車落跑 正義市民留字條「這是車牌」

2019-08-18 09:24

台中休旅車凌晨爆炸起火 車內赫見男性焦屍

2019-08-18 10:42

遭假檢警慘騙1億多元 紅外線貿易商發不出薪水

2019-08-18 13:02

大街吵架 她擋車 他狂按喇叭

2019-08-18 00:46

闖紅燈遭開單 警出庭證稱「沒印象」法官判撤銷罰單

2019-08-17 23:24

警局附近鳴槍 引來快打部隊

2019-08-18 01:13

老翁強颱利奇馬來襲前迷路 獲警尋回與女兒相擁而泣

2019-08-17 22:22

直行機車撞上左轉休旅車 騎士彈飛送醫不治

2019-08-18 09:48

連日大雨高雄鳳山公車撞安全島 1女乘客撞斷牙

2019-08-18 16:41

影／綠島林火昨晚死灰復燃 空勤與森林救火隊疲於奔命

2019-08-18 12:31

影／彰化裸男情緒失控 暗夜沿街狂砸8輛車

2019-08-18 08:47

視障老翁派出所前躊躇 陽光女警跑出所「當他的眼」

2019-08-17 21:53

台北車站旅客落軌 遭273次普悠瑪撞上

2019-08-18 16:33

忘記回家路但記得兒子的臉 1張照片帶失智嬤返家

2019-08-18 13:25

影／左轉未禮讓斑馬線行人 開車男辯：我有打燈號

2019-08-18 13:00

深夜大雨潭子路面塌了一半 婦人騎機車跌落幸無恙

2019-08-18 08:45

男女情侶偷竊娃娃機 網友：讓他們紅

2019-08-18 11:08

老翁六度酒駕被抓求輕判 法官不准維持10月刑

2019-08-18 14:23

噁爛情人威脅將前女友裸照上A片網 被判拘役120天

2019-08-18 10:41

新北妙齡女子溺水 警員剛學完CPR及時救命

2019-08-18 12:03

北巿健身房外連開9槍洩憤 雙槍俠犯後4分鐘警局投案

2019-08-18 15:31

少年遭禁用手機逃家 友人父性侵他心受創

2019-08-18 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top