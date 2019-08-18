海巡分隊長查緝非法捕魚受傷 署長陳國恩到醫院探視

2019-08-18 19:54 聯合報 記者 聯合報 記者 廖炳棋 ╱即時報導



金門海巡隊員查緝大陸非法捕魚漁船，分隊長及副艇長不慎受傷，海巡署長陳國恩今天到醫院探視。記者廖炳棋／翻攝 分享 facebook 日前深夜10時許，金門海巡隊2艘巡防艇在金門海域復興嶼南4.5浬處海域，查扣1艘非法越界捕魚的大陸漁船，巡防艇在追逐登檢過程中遭遇長浪，2名幹員跳上大陸漁船時因重落地，造成2人膝蓋骨分別受到挫傷及粉碎性骨折。

曾有特勤資歷的海巡分隊長張聖賢右膝肌腱撕裂挫傷，由於傷勢惡化，送回台北陽明聯合醫院治療，醫院診斷出右膝蓋骨骨折變形，醫院正安排斷層掃描，並評估是否開刀。

今天一早，海巡署長陳國恩與兩名分署長，一起到陽明醫院探望等待檢查及手術的分隊長，陳國恩在海巡署長官方臉書中指出，看著他發腫的右膝，腦中又浮現兩人在金門海象不佳的海域奮勇登檢查扣陸船的畫面，內心深感不捨。

陳國恩說分隊長告訴他，在金門開刀的王姓副艇長傷勢更為嚴重，因左膝髕骨粉碎性骨折，手術完成後，復健期至少需要半年以上；要能健康的返回工作崗位上，還有一段很長的路要走。

陳國恩說，分隊長和副艇長的勇氣讓人欽佩，但面對海上嚴峻的執法挑戰，不能只靠同仁的勇氣，應提供更好的保障。

陳國恩表示，為了確保同仁能有更完善的防護，海巡署即將換發減震抗衝擊、更為防滑的勤務用鞋，讓同仁足以克服現實勤務環境中溼滑、黏膩的船面，把執勤的風險，盡可能降到最低。陳國恩強調同仁的安全就是他的責任，其他的防護裝備，後續會繼續努力。