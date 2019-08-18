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以為遇到真愛！一周2女教師墜入愛情詐騙陷阱

2019-08-18 13:37聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

新竹縣一名彭姓女教師（34歲），日前在interpals交友網站認識一名自稱愛爾蘭籍的建築結構設計師William，對方平時透過whatsapp向她噓寒問暖，還霸氣要求以「BABY」相稱，兩人互聊一個月後，William便向彭女表示工作上需要繳交1萬9千美元的工程保證金，希望彭女能先借他周轉。

彭女一開始並沒有答應，但William馬上展開苦肉計攻勢，告訴彭女他已經沒有生活費，彭女心軟就匯出折合新台幣約4萬元的生活費給他應急，不料William變本加厲，陸續在兩個月內，再度以需要雇用工人、購買工程機械、化學用品等理由，最後讓彭女匯出近百萬元且開始起疑後才收手。

桃園市另一名呂姓女教師(33歲)，也在FACEBOOK交友版認識一名自稱香港匯豐銀行高層主管高姓男子，兩人在LINE上相談甚歡並馬上以「老公、老婆」互稱，高男言談間不時出示工作證件或相關證照取信呂女，還佯稱因工作關係握有內線消息，邀請呂女和他一起加入「穩賺不賠」的投資方案，作為日後的結婚基金，導致呂女陸續匯出金錢，損失近新台幣10萬元。

刑事局提醒，歹徒透過交友社群軟體設立假帳號並盜取型男照片，再以假造證件取得被害人信任，冒充企業高層或公司主管，以「高富帥」暖男形象，對女性發送交友邀請，被害人多以單身未婚或失婚熟女為目標，歹徒對被害女子噓寒問暖，長時間聊天培養感情，並以結婚為前提交往，向女性編織幸福願景，等時機成熟後，見女子願意掏心掏肺時，再藉口因工作需要急需周轉或介紹投資方案要求對方匯款。

刑事警察局呼籲，單身女性們遇到陌生人要求加入臉書、通訊軟體，千萬不要在言談間透露太多個人資訊，也不要輕易透過網路交友就認定交往。

警方說可以切記一些詐騙密碼，比方才認識沒幾個月就時常要求「匯款」等金錢支付的行為時，就是有詐！各種證件、照片電話都是可以造假的，也不見得對方天天和你視訊或通話就表示沒有問題，眼見為憑、慎選對象，才能長保幸福且不傷荷包。

詐騙集團不時透過假造的證件取信被害人。圖/記者廖炳棋翻攝
詐騙集團不時透過假造的證件取信被害人。圖/記者廖炳棋翻攝
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愛情詐騙陷阱，一周兩名女教師被騙。圖/記者廖炳棋翻攝
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愛情詐騙陷阱，一周兩名女教師被騙。圖/記者廖炳棋翻攝
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