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遭假檢警慘騙1億多元 紅外線貿易商發不出薪水

2019-08-18 13:02聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

台北市一家紅外線貿易商，今年5至6月遭詐騙集團假檢警手法，慘騙1億多元，直到7月發不出員工薪水，才驚覺報案，但公司帳戶匯款19筆至香港匯豐銀行帳戶，巨額款項全遭提領一空，警方已組專案小組全力偵辦中。

貿易商夫妻經營紅外線鏡頭公司，在北投地區有多家房產，廠房全設在境外，丈夫今年5月起在國外出差。詐騙集團冒充是香港廉政公署，以貿易商涉嫌「境外洗錢」為由，要求凍結公司帳戶，且必須匯款做擔保，打電話冒充警察、調查局、檢察官、法院等多單位，指示貿易商妻子至銀行匯款。

妻子在5月20日前往北投一家銀行，打算匯款美金4萬元，當時行員立即進行關懷，還打電話詢問貿易商是否同意匯款。由於貿易商人在境外，向行員稱「公司財務貨款都是太太處理」，「同意匯款」，因此沒在第一時間阻止騙局。

隨後，貿易商妻子仍持續接到詐騙集團聯繫，妻子告知詐騙集團遭受銀行行員關懷，詐騙人士在電話中，再度強調必須監管帳戶，要求妻子更改匯款銀行，且轉移轄區到士林分局轄區內銀行，且要求等待7天。

貿易商妻子擔心丈夫涉案，在5月20日至6月25日間，共計在5家金融機構，臨櫃匯款19筆至香港匯豐銀行2個人頭帳戶，2筆在北投匯款、17筆則是搭計程車到士林轄區匯款。金融機構曾2度提問是否遭受詐騙，財損初估約新台幣1億177萬4110元。

「員工薪水發不出來」，貿易商妻子直到今年7月，發不出員工薪水，才告知女兒事情狀況，女兒驚覺遭騙立即聯繫父親，貿易商錯愕趕回台灣，7月4日至北投分局報案。

目前北市警方組成專案小組，並和刑事局兩岸科合作，函請香港協助，但詐騙集團車手已把巨額款項提領一空。警方指出，香港帳戶詐騙案，匯款時程3日內，且金額達港幣10萬以上，均能凍結對方帳戶，追回款項。

本月起，各金融機構取號機及外滙櫃台張貼「境外滙款、小心有詐」，提醒民眾注意遭騙。...
本月起，各金融機構取號機及外滙櫃台張貼「境外滙款、小心有詐」，提醒民眾注意遭騙。記者蕭雅娟／翻攝
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