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要犯薛球病死獄中「他自始至終只是個工具人」

2019-08-18 00:25聯合報 記者周宗禎姜宜菁邵心杰／連線報導

曾列名十大槍擊要犯的薛球（中）在台南監獄服刑十多年，昨天因肝病併發肺疾病亡，圖為...
曾列名十大槍擊要犯的薛球（中）在台南監獄服刑十多年，昨天因肝病併發肺疾病亡，圖為當年薛球從大陸遣返回台，警方為防他遭滅口或劫囚，派重兵戒護。 圖／聯合報系資料照片
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曾列名十大槍擊要犯的薛球，在台南監獄服刑逾十三年，昨天清晨在台南市立醫院因肝病引發併發症不治，得年五十三歲，死因還待相驗確認。

光碟勒索 拿槍嗆警上電視

薛球曾犯下寄送恐嚇光碟勒索影視大亨楊登魁、勒索前演藝工會理事長楊光友、綁架前台中縣副議長張宏年及嘉義市富商沈茂林家屬等重大刑案，是治安史上首位在電視鏡頭前拿槍嗆警的匪徒。

薛球今年因肝病纏身，體力大不如前，年初開始多次進出醫院。七月十七日因肝硬化併發症被送進加護病房，院方發現肺部嚴重積水，治療後病情改善轉入普通病房，八月五日又因病情惡化被送回加護病房，昨天呼吸衰竭不治。

薛球與同夥陳益華都是新竹橫山人，一九九六年間因一起坐牢，兩人出獄後結夥犯罪，在全台犯下多起強盜及侵入住宅竊盜案。

綁副議長 取贖三千萬放人

二○○一年三月，薛球與陳益華在苗栗頭份酒店和服務生口角後欲持槍尋仇，遭警方圍捕後送地檢署聲押，但法官讓兩人交保，引起軒然大波。兩人隨即和黨羽在同年九月，綁架時任台中市副議長張宏年，獲得贖金三千萬元後放人。

兩人案發後準備偷渡，和警方發生槍戰，陳益華受傷和薛球逃到台南山區藏匿。二○○三年三月，兩人侵入嘉義富商沈茂林住處，押走四名男女，勒贖四百八十萬元放人。

大陸被捕 遭刑求一夜白髮

薛球與陳益華後來偷渡大陸，最後警方啟動兩岸共打機制，將兩人押解返台，薛當時指控在大陸遭刑求一夜白髮。

薛球、陳益華，因綁架張宏年及嘉義市富商沈茂林家屬，檢方原求處兩人死刑，但法院認定薛、陳善待被害人，並依約在取贖後放人，罪不至死，判處兩人無期徒刑，褫奪公權終身確定。

藏鏡人操縱 因媒體打響名號

刑事局反黑科長吳東文多次參與過圍捕薛球，薛落網後曾跟吳說，逃亡過程生活靠人接濟，日子過得有一餐、沒一餐；曾與薛球交手的刑警說，「他自始至終就只是個工具人」，一切都有人在幕後操縱，只是因媒體大肆報導，才打響「新竹阿球」名號。

薛、陳潛逃大陸後遭公安逮捕，遣返回台供稱背後主使者是彰化角頭許武祥及林再生，他們犯案的資金、槍械以及得手贓款，都是由許、林提供和分配。林再生、許武祥，後來分遭判刑。

綁架
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