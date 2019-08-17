十大槍擊要犯薛球病逝 資深刑警嘆：他就是一個工具人

2019-08-17 13:55 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



曾列名十大槍擊要犯的薛球和陳益華在全台件14持槍強盜案，以及2件擄人勒贖、2件恐嚇取財，曾與薛球交手過的資深刑警聽聞薛球在監獄病逝，感到驚訝，「確定不是被人害死的！」

現任刑事局反黑科長吳東文在2014年擔任嘉義市警察局前刑警大隊長，多次參與過圍捕薛球案件，他發現薛球每次犯案後在躲藏在山區，居住的地點共同性為獨立且地理位置為制高點，易於觀察附近動靜。

薛球和陳益華落網後曾跟吳東文說，逃亡過程中時時保持警戒，兩人輪流睡，生活靠人接濟，過得有一餐沒一餐。

而薛球和陳益華曾在嘉義市犯下擄人勒索案，綁架當時家住嘉義市世賢路的沈姓一家四口，薛球將人質押到台南東山躲匿，並要求沈家繳付6千萬元贖人，最後談妥以480萬元付款放人。

沈姓富商依約到白河鎮慈竹寺附近空地交付贖款，薛球、陳益華出面取款後，人質獲得釋放。據了解案後沈姓富商一家人出售房屋，搬離嘉義市。