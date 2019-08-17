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曾舞槍自拍嗆警 昔十大槍擊要犯之首薛球病逝台南

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曾舞槍自拍嗆警 昔十大槍擊要犯之首薛球病逝台南

2019-08-17 13:14聯合報 記者周宗禎╱即時報導

曾列名十大槍擊要犯的薛球是治安史上頭一遭鏡頭前拿著槍囂張揮舞嗆警歹徒，他落網後被判無期徒刑，最近十多年都在台南監獄服刑，近年經常生病出入醫院，今天上午在台南市立醫院病逝。台南監獄表示，薛球在南監10多年來行事低調，女兒與家人都定期來探望，他的表現也都很正常，沒有違紀。

薛球民國90年間與同夥犯下犯下10多起強盜案，尤其勒索影視大亨楊登魁及前台中縣副議長張宏年等轟動國內外大案，逃往大陸後被捕遣返，2006年被判無期徒刑。

薛球被捕前曾自製恐嚇光碟勒索要錢，甚至自拍拿槍揮舞影片嗆警，曾在短短3個月犯下了9起重大搶案。民國90年3月，薛球跟同夥陳益華在苗栗頭份KTV與警方爆發槍戰，兩人落網後因法官認為被告坦承犯罪無串供的嫌疑釋放。

薛球隨後持槍綁架當時的台中縣副議長張宏年，家屬支付了3千萬的贖金。警匪駁火數百槍薛逃逸且一路逃到大陸，錢花光竟從大陸寄恐嚇光碟回台恐嚇影劇大亨楊登魁，被大陸公安逮捕。

薛球落網後自稱大陸蹲苦牢天天被刑求，原本頭髮是黑的，只在監獄裡待幾天竟被打成頭髮都變白，兩個人直到要遣返回台，都還搞不清楚狀況，以為要被拖去槍斃，直到船隻到了台灣，才破涕為笑，還對媒體說感覺「很好」。

南監表示，薛球2005年入獄至今表現正常穩定，與獄方管理人員、獄友互動不錯；另一與薛球昔日並列槍擊要犯「小黑」張錫銘目前也在南監服刑，獄方表示，張的表現與健康都正常，家屬也都定期來探望。

曾列名十大槍擊要犯的薛球病逝台南。本報資料照片
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曾列名十大槍擊要犯的薛球病逝台南。本報資料照片
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恐嚇監獄槍擊
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