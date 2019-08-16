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國道1號永平工商校車與貨櫃車車禍 23人輕傷

北市當舖遭人闖入持刀亂砍 3傷者送醫嫌犯仍在逃

2019-08-16 18:26聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市大同區一家當舖店內，今天下午驚傳員工遭砍殺，數名犯嫌當時直衝入店內，一言不合就拿刀亂砍，造成當舖3員工刀傷、頭部挫傷，送醫急救意識均清醒。警方正鎖定犯嫌逮人中。

據了解，雙方疑似有400萬元的債務糾紛，且是源於20年前，砍人動機仍須嫌犯到案才能釐清。

警方調查，數名犯今天下午5時許，前往當舖店內討債，豈料雙方一言不合，在場的3當鋪員工直接遭砍，其中2人背部、手臂、手掌有刀傷，另1人頭部遭甩棍攻擊，均意識清醒送醫。

北市大同區一家當舖店內今驚傳員工遭砍殺。記者蔡翼謙／翻攝
北市大同區一家當舖店內今驚傳員工遭砍殺。記者蔡翼謙／翻攝
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北市大同區一家當舖店內今驚傳員工遭砍殺。記者蔡翼謙／攝影
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