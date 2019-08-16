新北五股山區藏改槍工廠 買衝鋒槍有售後服務

2019-08-16 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



郭姓男子與一對情侶涉嫌改造槍枝，藏身新北市山區的鐵皮屋，購買操作槍以機具加工，刑事局逮捕3人，搜出1把衝鋒槍、1把手槍及大批改造機具，依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦，檢方聲請羈押。

警方調查，郭姓男子（25歲）夥同陳姓男子（25歲）及其賴姓女友（26歲），在新北市五股山區設改槍工廠，以機具貫通操作槍的槍管，再放入撞針賣出，提供售後服務，若買家不滿意，可協助調整修改。

刑事局偵二大隊第三隊去年底偵辦天道盟成員組織犯罪案，監控發現道上相傳買槍管道，追查鎖定這間改槍工廠，前天搜索逮捕郭等3人，查扣長、短槍及改槍機具。

3人均稱前往訪友，對改槍不知情，警方搜出筆記本，有手寫的槍管設計圖，記載不少數字，懷疑是交易日期及價格。

警方起出仿MP5衝鋒槍1把、仿貝瑞塔手槍1把、子彈82顆，現場擺放車床、磨床、銑床機、油壓機、研磨機及鑽孔機，還有1台市價60萬元的放電加工機，打通槍管時可減少切割痕跡，讓槍枝不意卡彈。

警方說，目前查獲槍枝8成是改造，其中大宗來自操作槍，結構及材質類似真槍，雖然槍機內沒有擊針，無法打擊底火，為實心槍管或槍管內有阻鐵，但經改造就具殺傷力。