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假交易真搶劫 珠寶商千萬鑽石險遇劫

2019-08-16 14:16聯合報 記者林保光╱即時報導

高雄潘姓珠寶商接獲有買家要購買鑽石，雙方相約昨天在高雄市鼓山區交易，不料，2名男子靠近他的車，疑拔槍要拉開他的車門，他猛推車門將對方推倒，馬上請開車的林姓朋友加速逃離，趕到附近的高雄市警鼓山分局內惟派出所求救，價值上千萬元的鑽石才沒遭搶，但警方趕去，對方已逃逸無蹤。全案由高雄市警方追查中。

據瞭解，潘姓珠寶商稱有中間商介紹，說有北部的買家要購買鑽石、翡翠珠寶，與他相約昨天上午8點在高雄市鼓山區九如四路某動物醫院前交易；由於交易地點距離鼓山警分局內惟所僅100公尺，潘才依約帶珠寶，由林姓朋友開車，載他前往交易。

潘、林2人在九如四路等候近1小時，不見買家到來，約昨天上午9點，有輛車停在他們車後，潘原本以為是買家，但那輛車下來2名男子，往他們的車子右前座靠近，其中1男子靠近右前車門，對潘姓珠寶商佯稱問路，突然一手自口袋亮出手槍，一手伸出要開他車門，並大喊「交出珠寶」。

潘姓珠寶商情急之下，趕緊猛推車門，將對方推倒，立即叫林姓朋友開車。林加速逃離現場，趕到內惟派出所，下車報警，說有持槍歹徒要搶他的珠寶。據瞭解，潘稱他帶了價值上千萬元的鑽石等珠寶，幸好及時跑掉才沒被搶。警方趕去潘姓珠寶商所指的交易地點，但發現對方已逃逸無蹤。

警方調閱相關路口監視畫面，發覺歹徒的車子在潘、林的車離去後，便也加速逃離，再追找中間商，發覺中間商也不知去向，全案仍待深入調查。

潘姓珠寶商與人相約在高雄市鼓山區九如四路動物醫院前交易，上千萬元珠寶險遇搶。記者...
潘姓珠寶商與人相約在高雄市鼓山區九如四路動物醫院前交易，上千萬元珠寶險遇搶。記者林保光／翻攝
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珠寶高雄市動物醫院

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