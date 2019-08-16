影／樹林藏毒窟 製毒師合夥製安毒落網

2019-08-16 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林保光 ╱即時報導



綽號「小林」的林姓男子藏身高雄市仁武區，涉嫌製造安非他命，高雄警方追查2個多月，趁他搬運液態半成品及原料進倉庫拘捕他到案，查出他與另名林姓男子等4人合夥涉嫌製毒，全案由高雄市刑警大隊依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據瞭解，高雄警方以前追緝毒品案，曾掌握有人提及製毒「師傅」是1名綽號「小林」的男子，員警一再追查小林的身分及去向，約2個多月前，警方接獲線報，獲悉小林出現高雄，高雄市警刑大、鼓山分局、仁武分局及刑事局偵八隊立即成立專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦，才查出林姓男子（46歲）缺錢，受託在高雄製毒。

警方查出小林落腳高雄市仁武區、大社區國道10號附近的1處叢林鐵皮屋，8月8日動員查緝，在鐵皮屋倉庫，逮捕小林和同夥鄭姓（47歲）、岳姓（46歲）2男子，搜出近900公克液態安非他命、麻黃素等原料及製毒器具，另在鄭姓男子高雄市鼓山區住處，也搜出結晶麻黃素原料。