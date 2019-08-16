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連夜大雨加地震...名間鄉土石流居民逃生 公雞不離守窩旁

影／樹林藏毒窟 製毒師合夥製安毒落網

2019-08-16 12:49聯合報 記者林保光╱即時報導

綽號「小林」的林姓男子藏身高雄市仁武區，涉嫌製造安非他命，高雄警方追查2個多月，趁他搬運液態半成品及原料進倉庫拘捕他到案，查出他與另名林姓男子等4人合夥涉嫌製毒，全案由高雄市刑警大隊依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

據瞭解，高雄警方以前追緝毒品案，曾掌握有人提及製毒「師傅」是1名綽號「小林」的男子，員警一再追查小林的身分及去向，約2個多月前，警方接獲線報，獲悉小林出現高雄，高雄市警刑大、鼓山分局、仁武分局及刑事局偵八隊立即成立專案小組，報請橋頭地檢署指揮偵辦，才查出林姓男子（46歲）缺錢，受託在高雄製毒。

警方查出小林落腳高雄市仁武區、大社區國道10號附近的1處叢林鐵皮屋，8月8日動員查緝，在鐵皮屋倉庫，逮捕小林和同夥鄭姓（47歲）、岳姓（46歲）2男子，搜出近900公克液態安非他命、麻黃素等原料及製毒器具，另在鄭姓男子高雄市鼓山區住處，也搜出結晶麻黃素原料。

小林等3人經橋頭地檢署檢察官聲押獲准，檢察官續指揮警方溯源查緝幕後金主，發現涉嫌出資製毒的人是小林的林姓朋友（44歲），昨天北上新北市樹林區，逮捕林姓男子，今天依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

綽號「小林」的男子（右二）涉嫌製毒被稱為「師傅」。記者林保光／翻攝
綽號「小林」的男子（右二）涉嫌製毒被稱為「師傅」。記者林保光／翻攝
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警方查扣安非他命半成品及原料。記者林保光／攝影
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警方昨天在新北市逮捕涉嫌出資製毒的林姓男子（中）。記者林保光／翻攝
警方昨天在新北市逮捕涉嫌出資製毒的林姓男子（中）。記者林保光／翻攝
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警方查扣安非他命半成品、原料及製毒器具。記者林保光／攝影
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高雄市毒品

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