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兩派人馬持刀棍赴釣蝦場談判 警方鳴空開四槍遏止

2019-08-16 09:31聯合報 記者王昭月╱即時報導

高雄市仁武區京吉二路一間釣蝦場凌晨1點多傳有10多人聚眾滋事，警方獲報前往，發現多名男子正持刀棍相互叫囂，為防止滋事，派出所長對空鳴槍喝止，並帶回11人偵辦。

仁武區京吉二路某釣蝦場，暗夜槍聲大作，原來是仁武警分局快打部隊到場處理紛爭，為防雙方人馬滋事，鳴槍示警。

「我開的」，澄觀所長薛冠洲表示，因怕持棍棒相互嗆聲的人馬「擦槍走火」，他對空連開四槍，喝令所有人放下棍棒。

警方表示，現場無人受傷，共帶回11名滋事分子，亦在參與分子車上搜出刀械等物，依法偵辦中。

今晨釣蝦場傳聚眾滋事，仁武警分局出動快打部隊，帶回十一人偵辦。記者王昭月／攝影
今晨釣蝦場傳聚眾滋事，仁武警分局出動快打部隊，帶回十一人偵辦。記者王昭月／攝影
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