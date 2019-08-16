兩派人馬持刀棍赴釣蝦場談判 警方鳴空開四槍遏止

2019-08-16 09:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



高雄市仁武區京吉二路一間釣蝦場凌晨1點多傳有10多人聚眾滋事，警方獲報前往，發現多名男子正持刀棍相互叫囂，為防止滋事，派出所長對空鳴槍喝止，並帶回11人偵辦。

仁武區京吉二路某釣蝦場，暗夜槍聲大作，原來是仁武警分局快打部隊到場處理紛爭，為防雙方人馬滋事，鳴槍示警。

「我開的」，澄觀所長薛冠洲表示，因怕持棍棒相互嗆聲的人馬「擦槍走火」，他對空連開四槍，喝令所有人放下棍棒。