影／3人持刀搶彩券行4小時全落網 網批：連身障者也搶

2019-08-15 19:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南市新營區某彩券行昨晚驚傳人持刀洗劫近2萬元，彩券行老闆還是身障者，新營警方據報經雲林縣台西警分局協助，4小時後迅速逮捕3嫌，訊後今依強盜罪嫌送辦，鄉民也在網路爆料公社痛批3人「不是人」，竟連身障者也下手。

據知，落網的丁、吳、李3人都住雲林縣台西鄉附近，平日以打零工，收入不穩定，初步調查，疑開車經過隨機犯案。

昨晚約8點28分，新營區民族路某彩券行突有兩名戴口罩男子一前一後走入店內，其中穿紅藍色外套的吳男（24歲）突然亮出長刀架住彩券行老闆，打開彩券行櫃臺抽屜搜刮現金，再交給另名白色休閒服丁男（23歲）裝入塑膠袋一起揚長而去，再由另在接應的李男（40歲）開車接應而去，犯案時間不到30秒。

新營警分局在8點30分接獲報害人報案，語氣還相當驚恐，新營警分局立即調閱附近監視器，掌握犯案車輛下落，經雲林縣台西警分局協助，今天凌晨0時32分在台西鄉一處路口將3人攔下，3人都坦承犯行，不過原洗劫的2萬元，僅剩下8400元。