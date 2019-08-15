你揮鋤頭、我舞柴刀 兩農為耕地大戰兩回合沒有贏家

2019-08-15 16:40 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



李姓、戴姓男子因為在農地除草起口角，兩人分持柴刀、鋤頭互相砍殺。戴的鋤頭後來被李奪走，見李帶回家，一路跟到李家，並在屋外打第二回合，兩人都受傷。戴控告李涉嫌殺人未遂，基隆地檢署查出，戴是自行尾隨李返家，未遭李追殺；且戴的手是在李家外扭打時跌倒造成，處分李男不起訴。

檢警調查，李男和戴男因為爭取農地耕種，彼此互有不滿。今年4月23日下午1點半左右，兩人在新北市金山區某處農地發生衝突，李手持柴刀與拿著鋤頭的戴男對峙，並互相揮擊砍殺。

戴男提告說，他在除草時，李帶一把「開山刀」出現，問他「誰准你在這邊除草？」兩人一言不合起口角，他拿鋤頭，李拿開山刀在馬路互打。他用鋤頭戳李，沒想到李一手抓住鋤頭，另一手把刀揮下來，他只好鬆手，結果鋤頭被李搶走。

戴男說，李帶著他的鋤頭回家，他不甘損失，一路跟李回家。當時李一手搶開山刀，一手拿鋤頭，他出手搶刀，兩人又打了起來。扭打過程中，兩人都跌倒受傷，戴的右手食指骨折。

警方依殺人未遂罪嫌將李送辦，檢方認為，戴的手傷是在李家外扭打時跌倒造成，並非遭李持刀砍殺，李也未對戴的要害採取刺殺等舉動。此外，戴的鋤頭被李奪走後，自行尾隨李返家，非遭李追殺，偵結不起訴。