影／經營賽鴿獲利遭擄勒贖500萬 犯嫌落網只剩19萬元

2019-08-15 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣一名男子疑因經營賽鴿獲利多，資金龐大遭覬覦，被歹徒在座車放置GPS追蹤多日，上月初被擄走，勒贖500萬元後獲釋。

宜蘭警方今天宣布破案，先後逮捕6名嫌犯，其中，2嫌案發後，出國去馬來西亞玩，搭機返國時，被警方攔獲，檢方向法院聲押獲准，另外，梁姓主嫌則逃竄全台，躲回宜蘭時被鎖定，昨天與女友一起落網，今天被依擄人勒贖罪嫌移送偵辦。

縣長林姿妙今天也立即頒發破案獎金給有功人員。

遭擄走付贖的被害人是道上大哥，經營賽鴿，資金相當雄厚，梁姓等人疑因覬覦被害人財富，在被害人車上裝設GPS追蹤器，以鎖定被害人行蹤，並夥同呂、黃姓共犯，趁被害人到員山訪友，在一處偏僻鴿舍，強押被害人上車。

被害人遭劫，第一時間驚覺「老大被擄走一定慘」，一度徒手奮力抵抗，但遭到對方以電擊棒攻擊，無力掙脫，最後被戴上頭套矇眼帶走，而歹徒以要跑路為由，要求被害人找人拿500萬現金贖人。

案發時，被害人友人就在鴿舍附近，聞聲察看發現，打電話給被害人妻子，被害人妻子求援，經聯繫，由一名友人帶著500萬元贖金，到員山鄉一處廟前交付贖款，被害人隨即被釋放。

宜蘭縣警察局與刑事警察局組成專案小組全力追緝，陸續逮人，但主嫌梁姓男子與劉姓女友不斷變換躲藏位置，一處住所過一天即搬遷，跨越大半個臺灣，期間也不斷變換車輛，躲避查緝。

最後發現，梁嫌疑因錢花得差不多，與女友逃亡月餘後，躲回宜蘭，在羅東一處民宅藏匿，藏匿處有制高點監控，只有一條路出入，專案小組埋伏，昨天趁梁嫌外出時，上前逮捕。