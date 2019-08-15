影╱詐騙集團怕在大陸被關？台籍13人躲泰國行騙落網

2019-08-15 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



詐欺集團藏身泰國假冒檢警致電騙台灣人，刑事局與泰國警方合作，昨天在當地破獲話務機房，逮捕13名台籍人士，初步清查9人受騙，財損1900萬元，研判犯嫌怕在大陸被關押，轉移至東南亞行騙。

警方調查，詐團假冒台北地檢署檢察官，致電民眾謊稱涉及刑案，以監管帳戶為由要求匯款，網路傳真偽造的「傳票」及「凍結令」取信，指示被害人至超商領取。

刑事局偵七大隊第二隊今年初分析165反詐騙專線資料，發現傳真的網路IP在泰國，透過駐泰聯絡官請泰國皇家警察移民總局協查，鎖定泰國曼谷南方郊區一處別墅，昨天搜索查獲台籍的10名男子及3名女子。

犯嫌見警察上門，以金爐欲燒毀文書滅證，警方查扣筆記型電腦、教戰手冊及被害人個人資料，尚在偵詢釐清案情。

官警說，騙台灣人的詐團通常在大陸設話務機房，這次查獲的犯嫌，可能怕在大陸被逮回不了台灣，或因案在大陸被通緝，改在泰國設機房。