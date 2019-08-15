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審案慢慢拖 桃院前女法官俞力華遭免除職務

2019-08-15 12:40聯合報 記者王宏舜╱即時報導

前桃園地院法官俞力華因案件開啟簡易程序，卻遲不結案，也沒進行實質審理行為，遲了兩年才結案，她2013年6月6日至去年2月1日任職期間，負責刑事庭審判業務，因未能妥善管理承辦案件的進度，致承辦案件有「無故未接續進行」繼續6個月以上之案件達45件。職務法庭判免除法官職務，轉任法官以外之其他職務，以達懲戒目的。

俞女2008年8月19日起擔任法官，去年9月10日辭職。監察院審查會去年12月4日無異議通過彈劾。

俞力華在審理毒品案時，依卷內筆錄及書面裁定所示，有3次改行簡易判決處刑裁定日期，影響法院裁定的確實性與公正性。而這起毒品案，檢察官起訴罪名是法定刑最輕本刑5年以上有期徒刑的「運輸第三級毒品罪」，扣案的愷他命共324包，重高達316.85公斤，俞力華在2014年5月23日裁定改行簡易程序之所以構成違失行為，不在於最輕本刑5年以上有期徒刑之罪能否裁定改行簡易程序，而在於她裁定改行簡易判決處刑當下，是認為案件被告符合兩次減刑，才能合於刑事訴訟法第449條第3項得宣告緩刑的改以簡易判決處刑要件。

但俞女遲至2014年7月30日都還在調查被告有無符合證人保護法或毒品危害防制條例第17條第1項減刑事由適用餘地，且檢察官也多次表示被告沒有減刑的條件，這起案件被告是否得有2次以上的減刑規定，尚有疑問。職務法庭認為俞力華判案草率，讓人民對法官是誠實、正直，會公平、公正審判的職務信任，大大懷疑。

再加上俞力華處理毒品案件時，態度輕忽、草率與前後矛盾，無故延宕，嚴重影響司法公正性、損及人民對於司法信賴，職務法庭認為情節重大。

另外，俞力華2013年6月6日至去年2月1日任職期間，讓45件承辦案件有「無故未接續進行」繼續6個月以的違失，也違反法官倫理規範「應謹慎、勤勉、妥速執行職務」、「法官執行職務，應保持公正、客觀、中立，不得有損及人民對於司法信賴之行為」、「法官開庭前應充分準備，開庭時應客觀、公正等規定」，職務法庭也認定有懲戒必要。

俞力華在審理毒品案和改分後的案件，嚴重違反辦案程序規定與職務規定，長期懈怠職務，延宕案件審理，法院屢次通知改善無效，職務法庭認為她案件長期控管不佳，辦案態度消極，欠缺敬業精神，嚴重影響人民權益。

法官應有勤勉、妥速、公正、客觀執行職務的形象，職務法庭認為若再讓她當法官，有負人民期許，判免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。

俞力華曾處理甫滿18歲的黃姓女子和陳姓同事交往，黃女父母氣得控告陳意圖使人性交而和誘未成年人罪。俞力華認為陳無勸導誘惑，判陳無罪，但檢察官以桃院由法官俞力華獨任裁判，法院組織不合法上訴。高等法院檢視，桃園地院行審理程序時，只有法官俞力華一人進行調查證據、辯論終結，且獨任裁判；本件不是簡式審判程序、簡易程序的案件，認定法院組織不合法，判決違背法令，因此撤銷原判決，但陳仍無罪。

職務法庭認定前桃園地院女法官俞力華積案嚴重、判案草率，判免除法官職務，轉任法官以...
職務法庭認定前桃園地院女法官俞力華積案嚴重、判案草率，判免除法官職務，轉任法官以外之其他職務。記者王宏舜／攝影
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