宜蘭擄人勒贖得手500萬放肉票 警逮6嫌

2019-08-15 12:36 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



宜蘭縣政府警察局宜蘭分局今天宣布，檢警聯手偵破擄人勒贖案，6嫌落網。縣長林姿妙下午將頒發破案獎金鼓勵。

警方指出，宜蘭縣今年7月初發生擄人勒贖案件，被害人在交付500萬贖金後，安全獲釋，在專案小組連日來追查，陸續逮捕6名嫌犯，並在昨天逮捕主嫌後始告偵破，全案依擄人勒贖罪嫌移送偵辦。

警方指出，以梁姓主嫌為首犯罪集團，因覬覦被害人財富，在被害人車上裝設GPS追蹤器，以鎖定被害人行蹤，並夥同呂、黃姓共犯，趁被害人前往員山一處偏僻鴿舍時，強押被害人上車，以涉案要跑路為由，要求被害人找人拿500萬現金贖人，被害人立即聯絡友人攜贖款至歹徒指定地點後，始予釋放。

宜蘭縣政府警察局獲知此案後，立即與刑事警察局組成專案小組，全力追緝歹徒，專案小組經分析各項資料，與連日來追查，破解歹徒所布迷陣，查知主嫌於案發後立即潛逃西部縣市藏匿， 同案共犯則逃亡數日後搭機出境，經追蹤趁返國時，在機場遭專案小組逮捕。