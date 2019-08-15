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宜蘭擄人勒贖得手500萬放肉票 警逮6嫌

2019-08-15 12:36聯合報 記者羅建旺╱即時報導

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局今天宣布，檢警聯手偵破擄人勒贖案，6嫌落網。縣長林姿妙下午將頒發破案獎金鼓勵。

警方指出，宜蘭縣今年7月初發生擄人勒贖案件，被害人在交付500萬贖金後，安全獲釋，在專案小組連日來追查，陸續逮捕6名嫌犯，並在昨天逮捕主嫌後始告偵破，全案依擄人勒贖罪嫌移送偵辦。

警方指出，以梁姓主嫌為首犯罪集團，因覬覦被害人財富，在被害人車上裝設GPS追蹤器，以鎖定被害人行蹤，並夥同呂、黃姓共犯，趁被害人前往員山一處偏僻鴿舍時，強押被害人上車，以涉案要跑路為由，要求被害人找人拿500萬現金贖人，被害人立即聯絡友人攜贖款至歹徒指定地點後，始予釋放。

宜蘭縣政府警察局獲知此案後，立即與刑事警察局組成專案小組，全力追緝歹徒，專案小組經分析各項資料，與連日來追查，破解歹徒所布迷陣，查知主嫌於案發後立即潛逃西部縣市藏匿， 同案共犯則逃亡數日後搭機出境，經追蹤趁返國時，在機場遭專案小組逮捕。

警力指出，梁嫌與劉姓女友不斷變換躲藏位置，跨越大半個台灣，期間也不斷變換車輛，讓專案小組追緝一度陷入膠著，幸在專案小組人員鍥而不捨努力下，發現梁嫌與女友在逃亡月餘後，最後回到羅東一處民宅躲藏，專案小組派員周邊出入口埋伏，終於在8月14日下午14時許，趁梁嫌外出時，一舉查獲梁嫌及劉女。此案將擴大追查是否有其他共犯涉入。

宜蘭縣政府警察局宜蘭分局今天宣布，檢警聯手偵破擄人勒贖案，6嫌落網。記者羅建...
宜蘭縣政府警察局宜蘭分局今天宣布，檢警聯手偵破擄人勒贖案，6嫌落網。記者羅建旺／攝影
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