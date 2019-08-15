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台南女童遭凌虐致死 法官認「團體迷思」盲從犯案

2019-08-15 12:17聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南1歲半女童今年初遭未成年母親、薛姓表姊、何姓表姊夫及李姓友人凌虐致死，台南地院今天宣判，薛姓表姊及李姓友人共同成年人故意對兒童犯殺人罪處無期徒刑，褫奪公權終身，何姓表姊夫共同成年人故意對兒童犯殺人則處18年徒刑。台南地院認薛等人團體迷思盲從犯案，不確定故意殺人事證明確。

合議庭指出，薛姓表姊為本案犯行的主導者，利用虛構「李芸熙」等進行多重角色扮演，以為操弄、煽動、挑唆何、李及生母，惡性最為重大。惟慮及其患有「思覺失調型人格障礙症」，並因該精神疾病之「奇特信念或魔奇式的思考」與「奇特、自我中心的行為」影響，認薛女應量處無期徒刑，褫奪公權終身。

李姓友人為今年1月15日實際虐打女嬰最為凶殘之人，為本案主要執行者。惟念及其是在「團體迷思」情形下，並沈迷在「李芸熙」愛情騙局，以致盲目跟從；且最後尚知主張將女嬰送醫，及平日對於女嬰亦有照料，認被李也應量處無期徒刑，褫奪公權終身。

此外，何雖共同參與本案犯行，惟念其亦因「團體迷思」始盲從為本案犯行，並於女嬰死亡後，隨即主張要送醫急救，他參與程度最低，相較於其他人對於女嬰施虐情事，也屬較為末端，認何應予以量處有期徒刑18年。

合議庭指出，薛女等3人雖均否認有殺人故意，依調查證據結果，及就本案起因、案發過程、使用的凶器、下手力量的輕重、女嬰受傷情況，並薛女等4人攻擊後後續動作等具體情形綜合判斷，堪認被告薛等4人先共同基於對於未滿16歲之人施以凌虐的犯意聯絡，

今年1月15日凌晨，薛等人犯意聯絡升高，縱然造成女嬰死亡，也不違背他們本意之殺人不確定故意的犯意，並造成女嬰死亡。合議庭認事證明確，3人不確定故意殺人的犯行，均堪認定，應予依法論科。

台南地院認薛等人「團體迷思」盲從犯案，不確定故意殺人事證明確，並依涉案程度，判薛...
台南地院認薛等人「團體迷思」盲從犯案，不確定故意殺人事證明確，並依涉案程度，判薛姓表姊及李姓友人無期徒刑，何姓表姊夫18年徒刑。記者邵心杰／攝影
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