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台南虐童致死 1人判18年 2人判無期

2019-08-15 11:24聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南1歲半女童今年初遭未成年母親、薛姓表姊、何姓表姊夫及李姓友人認嬰靈作祟，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶，女童不堪哭鬧則持愛的小手施虐，直到KTV玩樂內察覺女嬰死亡，4人擔心被關，甚至討論分屍、棄屍，最後生母要求送醫，女童已不治，台南地院今天宣判，薛姓表姊及李姓友人判無期徒刑，何姓表姊夫則判18年徒刑。另未成年生母被依殺人罪起訴，仍由少年法院審理中。

檢方認為，薛姓表姊等3人涉犯成人故意對兒童傷害、凌虐身心、殺人等罪嫌惡性深重，尚無身為人類的同理心，對於犯行終無悔過之意，有與世長期隔絕的必要，建請院方酌情從重量處無期徒刑，宣告褫奪公權終身，終生在獄中對死者懺悟，以慰死者在天之靈。

然而，合議庭審理時，薛姓表姊等3嫌均否認殺人，對傷害及凌虐部分認罪。薛姓表姊更聲請精神鑑定，經嘉南療養院鑑定結果，認她有思覺失調人格障礙，具有奇特信念、魔奇式的思考，惟對辨識違法行為並無顯著降低。

薛姓表姊等3嫌當庭均向女童生父及阿嬤道歉，薛姓表姊表示，在看守所內抄錄經書，想要給妹妹。何姓表姊夫說，願意接受法律制裁，也希望法官念在他是初犯，能從輕量刑，盡快回到社會，努力賺錢賠償被害人。李姓友人自認做了天理不容的事，有生之年將努力取得被害人及其家屬的諒解。

「人都被他們打死了，道歉也沒有用。」女童生父及阿嬤拒收薛姓所抄錄的經文外，認3人避重就輕，毫無悔過之意，不願接受3人道歉。

台南市1月間驚傳1歲半女童遭虐致死，包括17歲未成年的薛姓生母、生母的21歲薛姓表姐及26歲何姓表姐夫、28歲李姓男友人被逮，薛姓表姊在臉書上假冒多重身分，分別與女童生母及李姓友人交往，認女童遭嬰靈作祟，晚間不讓女童睡覺、喝牛奶，女童不堪哭鬧則持愛的小手施虐，4人在KTV內察覺女嬰死亡，擔心被關，甚至討論分屍、棄屍。當轎車準備開往山區，經醫院後生母覺得不行，要求開回頭送醫，小孩已不治。

女童阿嬤今天上午到庭聆聽宣判，認法官還給公道，但女童已經回不來了。記者邵心杰／攝...
女童阿嬤今天上午到庭聆聽宣判，認法官還給公道，但女童已經回不來了。記者邵心杰／攝影
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台南1歲半女童今年初遭未成年母親、薛姓表姊、何姓表姊夫及李姓友人凌虐致死。圖／本...
台南1歲半女童今年初遭未成年母親、薛姓表姊、何姓表姊夫及李姓友人凌虐致死。圖／本報資料照片
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