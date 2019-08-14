查毒品案件遭拒捕 苗警追車開2槍擊破輪胎逮1人

2019-08-14 17:12 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



苗栗警察分局偵查隊今天下午3點半在苗栗縣公館鄉大東路追查毒品案件，辦案人員發現可疑人車，下車攔檢表明身分，未料，車內2名男子立即開車，企圖衝擊員警加速逃逸，還好員警及時跳開並未受傷，朝車子輪胎開2槍射擊。