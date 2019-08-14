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台電無間道！內鬼稽查員涉收賄 掩護工廠竊電上億元

2019-08-14 16:16聯合報 記者李奕昕╱即時報導

台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，未落實稽查或竄改資料，台電根據電業法估算，10多年來損失上億元，刑事局查獲呂及分租工廠的陳姓三兄弟，懷疑呂洩漏警方查緝行動給同夥，法院裁定呂羈押禁見。

警方調查，陳姓三兄弟是桃園市的大地主，在蘆竹區蓋4間廠房分租給車床及汽車零組件業者，總電表被破壞導致無法計量，呂姓男子（52歲）任職台電公司稽查人員，未前往稽查，警方懷疑他向三兄弟收賄。

據調查，楊姓男子在北部經營網咖、KTV及娃娃機店，掩護挖礦比特幣及乙太幣，轉接電表線路竊電，每兩個月面交10多萬元給呂，換取免稽查，呂竄改楊男住家用電實地調查書，從「成案」改為「不成案」。

刑事局偵四大隊第三隊去年12月查獲楊等11人，事先掌握近20個據點，行動時僅查獲3處，其餘未見挖礦或用電設備，懷疑消息走漏以致犯嫌滅證，清查台電稽查記錄發覺有異，研判呂是內鬼。

新北地檢署檢察官率刑事局幹員，前天搜索4間工廠、呂的辦公室及住家，拘提呂及陳姓三兄弟，4人皆否認犯案，被依詐欺、背信、洩密等罪嫌移送法辦，呂的住處放有68萬元現金及大批洋酒禮盒，全數遭查扣。

警方檢視4間工廠的用電資料，10多年來維持穩定，今年上半年陳姓三兄弟的1名父執輩親戚過世，電費一度爆增又回穩，懷疑起因是陳姓家族「交接」竊電的空窗期。

台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，台電根據電業法估...
台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，台電根據電業法估算，10多年來損失上億元。記者李奕昕／翻攝
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台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，台電根據電業法估...
台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，台電根據電業法估算，10多年來損失上億元。記者李奕昕／翻攝
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台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，台電根據電業法估...
台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，台電根據電業法估算，10多年來損失上億元。記者李奕昕／攝影
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台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，台電根據電業法估算，10多年來損失上億元。記者李奕昕／翻攝
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台電公司呂姓男稽查員涉嫌收賄，掩護4間工廠及比特幣挖礦集團竊電，台電根據電業法估算，10多年來損失上億元。記者李奕昕／翻攝
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台電收賄比特幣

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