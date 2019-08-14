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仁德虎山農場淪大麻田 台南警方查獲20株罕見3公尺高

2019-08-14 15:26聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台糖仁德虎山農場傳出有人偷種大麻；警方據報掌握40歲劉姓男子犯行共查獲20株，不乏3公尺高，相當罕見，警方另查扣大麻成品、半成品逾2000公克，劉供稱純「自用」否認販賣，警方存疑，全案依毒品危害防制條例送辦，持續偵辦中。

台南警察局刑警大隊今下午召開記者會宣布破獲栽種大麻案，且地點就在台糖仁德虎山農場林道內外界相當意外，劉嫌稱種植迄今約9個月，但掌握相關跡證，推估，劉嫌在此偷種大麻應該已有2年，因地點偏僻隱密才未被察，幸遊客發現有異及時通報，警方監控3個月一舉偵破。

市刑大表示，今年5月初時接獲民眾通報，指稱虎山農場林地，發現疑似大麻植物，警方前往查看、比對，確定該植物為大麻，發現共有兩處，每處各約1坪，共有20株。

經市刑大偵五隊、刑事局電信警察大隊第二隊、歸仁、第五、學甲偵查隊等單位成立專案小組，報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，派員24小時埋伏監控。

埋伏期間，發現有人接近大麻園內收成，剪走2大株(約300公分)大麻，警方跟蹤掌握從事木工的劉姓男子涉案，12日及13日持搜索票前往劉嫌台南市東區租屋處，查獲大麻花、大麻葉、大麻種子、捲菸器、種植、收成、水耕、溫室、乾燥等製毒栽培設備，另帶同劉嫌虎山農場栽種的大麻園，查扣大麻活株18株，其中長度約50公分至3公尺以上不等，有5株大麻株，長度更超過3公尺，相當罕見，警方清點查獲大麻成品、半成品約2047公克。

據知，劉嫌原在租屋處用水耕自種大麻提煉自己吸食，但因水耕大麻長約50公分高就會莫名枯死，決定在戶外栽種，約9個月前在虎山農場種植大麻，以為很偏僻，不料仍警方被查獲。

警方查獲的大麻株，鋸齒狀葉特徵，確定是大麻。記者謝進盛 /翻攝
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警方查扣大麻成品、半成品。記者謝進盛/攝影
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台南市警察刑警大隊副大隊長林清榮說明案情。記者謝進盛/攝影
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台糖仁德虎山農場傳出有人偷種大麻；警方查扣大批大麻活株。記者謝進盛/攝影
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警方查獲的大麻活株逾3公尺，身高180公分幹員相比，高度差一大截。記者謝進盛/攝...
警方查獲的大麻活株逾3公尺，身高180公分幹員相比，高度差一大截。記者謝進盛/攝影
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警方查獲大麻株現場砍除。記者謝進盛 /翻攝
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警方查獲的大麻活株。記者謝進盛/攝影
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大麻警察毒品

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