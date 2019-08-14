獨／詐團主謀摩鐵開趴吸笑氣 炫網遊課金可買保時捷

2019-08-14 13:22 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



刑事局中打第二隊今天破獲以嚴姓男子為首的詐騙集團，嚴遭檢方聲押獲准，據了解，嚴從2017年迄今，在東南亞等地成立詐欺機房，至少賺進上億元的不法收入，而嚴出入都以名牌跑車代步，因不法所得來得太快，「不知道怎麼花」，在知名網路遊戲「課金」數百萬元，甚至向友人炫耀，擁有全伺服器僅有兩把的稀有武器，「玩遊戲花的錢可以再買一台保時捷」。

據調查，嚴姓男子（29歲）在桃園地區以具天道盟背景身分行走，夥同共犯在印度、柬埔寨等東南亞地區成立詐欺機房，以假檢警手法詐騙大陸人民，初步估計從2017年至落網為止，嚴至少賺進上億元的不法收入，嚴也因獲取不法暴利，出手十分闊綽，除了出入都以跑車GTR代步外，連玩網路遊戲都「課金」（遊戲用語：以現金購買遊戲幣或寶物）至少花了數百萬元。

據了解，嚴姓男子十分沉迷網路遊戲「天堂M」，為了取得遊戲內的稀有寶物，不惜鉅資投入，甚至還在朋友間炫耀，台灣伺服器的僅有兩把的稀有武器，他是其中一把的擁有者，另外，嚴也都會向朋友透露「在這遊戲花的錢，可以再買一台保時捷了」。