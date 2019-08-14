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評／蔡政府的角色為何？台灣看反送中的四個謬誤

獨／詐團主謀摩鐵開趴吸笑氣 炫網遊課金可買保時捷

2019-08-14 13:22聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

刑事局中打第二隊今天破獲以嚴姓男子為首的詐騙集團，嚴遭檢方聲押獲准，據了解，嚴從2017年迄今，在東南亞等地成立詐欺機房，至少賺進上億元的不法收入，而嚴出入都以名牌跑車代步，因不法所得來得太快，「不知道怎麼花」，在知名網路遊戲「課金」數百萬元，甚至向友人炫耀，擁有全伺服器僅有兩把的稀有武器，「玩遊戲花的錢可以再買一台保時捷」。

據調查，嚴姓男子（29歲）在桃園地區以具天道盟背景身分行走，夥同共犯在印度、柬埔寨等東南亞地區成立詐欺機房，以假檢警手法詐騙大陸人民，初步估計從2017年至落網為止，嚴至少賺進上億元的不法收入，嚴也因獲取不法暴利，出手十分闊綽，除了出入都以跑車GTR代步外，連玩網路遊戲都「課金」（遊戲用語：以現金購買遊戲幣或寶物）至少花了數百萬元。

據了解，嚴姓男子十分沉迷網路遊戲「天堂M」，為了取得遊戲內的稀有寶物，不惜鉅資投入，甚至還在朋友間炫耀，台灣伺服器的僅有兩把的稀有武器，他是其中一把的擁有者，另外，嚴也都會向朋友透露「在這遊戲花的錢，可以再買一台保時捷了」。

檢警上周收網，8日在桃園市蘆竹區的汽車旅館逮捕嚴時，當時嚴與另名友人找了一名傳播妹在開趴，而專案小組人員進入房間調查時，發現嚴神情恍惚，手邊拿著氣球，才發現嚴叫來裝有笑氣（一氧化二氮）氣瓶，並利用氣球裝笑氣後吸入，以尋求麻痺的快感，不過目前笑氣並非毒品危害防制條例，或是藥事法管制的物品，只能依詐欺、組織犯罪等罪送辦嚴，嚴遭檢方聲押獲准。

刑事局中打第二隊破獲以嚴姓男子為首的詐欺集團，查扣市價數百萬元的保時捷休旅車。記...
刑事局中打第二隊破獲以嚴姓男子為首的詐欺集團，查扣市價數百萬元的保時捷休旅車。記者陳宏睿／翻攝
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刑事局中打第二隊破獲以嚴姓男子為首的詐欺集團，並在共犯住處查扣裝有上千萬現金的行...
刑事局中打第二隊破獲以嚴姓男子為首的詐欺集團，並在共犯住處查扣裝有上千萬現金的行李箱。記者陳宏睿／翻攝
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詐欺網路遊戲詐騙集團

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