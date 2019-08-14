花蓮台電工安意外 吊索斷外包工遭滑車擊中不治

2019-08-14 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 王思慧 ╱即時報導



花蓮一名42歲台電黃姓外包維修工，前天下午在萬榮林道11公里處，因用來吊掛重物的吊環纖維索斷裂，導致滑車彈開墜落擊中黃男下腹部，現場人員趕緊用流籠送下山急救，仍因大量內出血不治，現場立即停工調查。台電花東供電處副處長王玉銘說，會協助外包工善後，並檢討工安作業規範，以免憾事發生。

王玉銘表示，當天進行345KV高壓電塔耗材更換作業，沒想到吊環纖維索突斷裂，鋼索上的滑車彈開墜落，擊中電塔下的黃姓工人下腹部。根據現場外包公司老闆說法，當時大約是4點20分，黃男被擊中後，臉朝上躺著休息，外觀上看不出來有出血，人也都很清醒，還能自行站立。但黃男一直喊很痛，認為可能已內傷，因山中無訊號聯絡不到消防隊救援，趕緊用流籠把人送下山，原本坡度陡，要4、50分鐘的路程，大概30分鐘、不到5點就送到鳳林榮民醫院，但急救後仍宣告不治。

王玉銘說，目前認定為台電職安事故，已立即停工接受調查，現在正檢討事故原因，照理說纖維索可承重1噸的力，高壓電塔柱材也可承受600公斤，將研擬防範對策，請施工人員加強自主檢查器材，避免再發生相同工安意外，責任歸屬由檢察官及勞檢員判定。