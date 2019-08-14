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最大K毒廠起獲5噸K他命 製毒師傅被判9年2月

2019-08-14 12:38聯合報 記者邵心杰╱即時報導

高雄檢警調等去年8月循線在台南白河及嘉義交界處一處環保公司廠房起獲5噸多重的K他命成品、半成品，換算市價約5億元，成功防堵流入市面，「現在的人過的比較好的，不是在做詐騙集團成員就是在製造毒品」林姓製毒師傅等5嫌涉嫌製毒牟利，台南地院合認林等人犯共同製造第3級毒品、幫助製造第3級毒品，分處9年2月至4年6月不等徒刑，可上訴。

判決指出，製毒師傅林姓男子共同製造第3級毒品，累犯，處9年2月徒刑、黃姓男子共同製造第3級毒品，處8年徒刑、凃姓男子共同製造第3級毒品，累犯，處6年2月徒刑、吳姓男子幫助共同製造第3級毒品，累犯，處5年徒刑、環保公司黃姓負責人幫助共同製造第3級毒品，處4年6月徒刑。

專案小組調查，林、黃及凃3人共組製毒集團牟利。林去年4、5月間，透過友人出面承租彰化兩處鐵皮屋廠房後，陸續向化學原料公司人員訂購製毒器具及乙酸乙酯等化學配料，並載運廠房存放。5月間，再由吳配合擔任人頭，藉以向大陸訂購進口製造K他命原料（類K他命），遭關務署台北關查獲。林等人為免遭查獲，向黃承租白河廠房作為製毒工廠，陸續將原置放彰化廠房內製毒器具及化學配料等物，載運至白河廠房，透過簡單製成還原為K他命。

「現在的人不是在做詐騙集團成員就是在製造毒品」林說，他跟黃是彰化監獄的獄友，認識3至4年，凃是黃介紹給他認識的，認識大約半年至1 年左右；三人在聊天時一起談到要製作K他命的事，提到製作K他命的化工副料他可以負責處理，黃找到白河這個場地，三人看完場地時就打算做K他命。

凃辯稱，他只是協助林、黃等人搬運製毒原料及機具，有時候他會陪同黃在白河廠房內製毒，黃如果有事情要忙，他會幫忙看顧，雖然他知道林、黃在製造毒品，他也有興趣想要瞭解看看，但並沒有自己去製造，他僅幫助製造毒品，並非共同製造毒品。

林等人向黃承租白河廠房作為製毒工廠，透過簡單製成還原為K他命。圖／本報資料照片
林等人向黃承租白河廠房作為製毒工廠，透過簡單製成還原為K他命。圖／本報資料照片
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高雄檢警調等去年8月循線在台南白河及嘉義交界處一處環保公司廠房起獲5噸多重的K他...
高雄檢警調等去年8月循線在台南白河及嘉義交界處一處環保公司廠房起獲5噸多重的K他命成品、半成品，換算市價約5億元。圖／本報資料照片
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毒品白河詐騙集團

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