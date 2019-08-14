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新北中和出現首例本土登革熱 40歲男發燒接觸過8人

七年級生混幫派行詐東南亞 開保時捷行李裝千萬現金

2019-08-14 10:38聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

桃園市有幫派背景的嚴姓男子被刑事局中打掌握，涉嫌夥同共犯在日本、馬來西亞等地，設立詐欺機房，詐騙民眾，檢警掌握情資，嚴已返台，因此全案在7日、8日兩天收網，分別在桃園、新北等地，逮回嚴等涉案10人，並查扣保時捷、BMW名車各一輛，現金1239餘萬元、名表等贓證物，全案警詢後依詐欺、組織犯罪送辦，檢方聲押嚴等5人獲准。

刑事局中打第二隊調查，全案是向上溯源追出的線索，發現桃園地區有天道盟背景的嚴姓男子（29歲）涉嫌成立詐欺集團，從2017年開始，陸續在印度、馬來西亞、日本及柬埔寨等地，成立詐欺電信機房，詐騙民眾，全案報請桃園地檢署檢察官董諭指揮偵辦。

中打掌握，嚴在2017年間虛設公司行號，並籌組境外電信詐欺機房，以高額不法獲利吸引桃園地區黑道地痞、毒品慣犯加入所屬犯罪組織，經專案小組蒐證完備後，在7、8日持拘票、搜索票前往桃園市、新北市等地同步搜索、拘提。

檢警在桃園市蘆竹區的汽車旅館內，查獲獨在房內的嚴，並同時在共犯郭姓男子的住處，查獲一個行李箱，內裝有1239餘萬元的現金。

中打表示，全案帶回嚴等涉案10人，查獲現金1239萬元、保時捷休旅車、BMW GT35轎跑車、銀行存摺、行動電話、名表等證物，全案依詐欺、組織犯罪等罪嫌移送桃園地檢署後，檢方以嚴犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，向法院聲押嚴等5名涉案人獲准，其餘5名共犯以2至10萬元交保。

桃園市嚴姓男子有幫派背景，涉嫌在柬埔寨等地成立詐欺機房，刑事局中打上周收網，逮回...
桃園市嚴姓男子有幫派背景，涉嫌在柬埔寨等地成立詐欺機房，刑事局中打上周收網，逮回嚴等涉案10人，查扣多隻名表。記者陳宏睿／翻攝
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桃園市嚴姓男子有幫派背景，涉嫌在柬埔寨等地成立詐欺機房，刑事局中打上周收網，逮回...
桃園市嚴姓男子有幫派背景，涉嫌在柬埔寨等地成立詐欺機房，刑事局中打上周收網，逮回嚴等涉案10人，查扣BMW轎跑車一輛。記者陳宏睿／翻攝
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桃園市嚴姓男子有幫派背景，涉嫌在柬埔寨等地成立詐欺機房，刑事局中打上周收網，逮回...
桃園市嚴姓男子有幫派背景，涉嫌在柬埔寨等地成立詐欺機房，刑事局中打上周收網，逮回嚴等涉案10人，查扣保時捷跑車一輛。記者陳宏睿／翻攝
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桃園市嚴姓男子有幫派背景，涉嫌在柬埔寨等地成立詐欺機房，刑事局中打上周收網，逮回...
桃園市嚴姓男子有幫派背景，涉嫌在柬埔寨等地成立詐欺機房，刑事局中打上周收網，逮回嚴等涉案10人，查扣現金1239餘萬元。記者陳宏睿／翻攝
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