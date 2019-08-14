偷機車偷車牌還噴漆變色 還未進銀行大門就落網

2019-08-14 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



台中市民呂姓男子需錢孔急，先偷機車、再偷車牌，再將機車原本藍與白的顏色，漆成藍與黑，6月間騎偷來變裝機車，前往台中市五權西路富邦銀行國美分行欲搶劫，在銀行外涉嫌持槍指向施姓保全員的胸口，但因過於緊張，施趁機打掉手槍，與路過民眾壓制呂，台中地檢署今天依加重強盜未遂等罪將呂起訴。

起訴書指出，53歲的呂男因欠錢，計畫搶銀行，先於5月31日在台中市南區建國北路竊取盧男的機車，車內尚有盧男的皮包，內有證件、現金2000元。

呂男再於6月9日、6月10日，分別在台中市西屯區凱旋路、南區建國北路竊取林男、謝男的機車車牌，懸掛於偷來的機車上，為避免遭治安單位查緝，還將機車車身原本藍與白的顏色，漆成藍與黑。

6月12日下午，呂男騎偷來變裝的機車，前往台中市西區五權西路富邦銀行國美分行，他手戴手套、頭戴全罩式安全帽、口罩，在停車場內躲藏。

呂男見施姓保全員送客人離去欲進入銀行時，持玩具手槍指著施的胸口，指示施移往角落監視器無法拍攝之處，然因過於緊張，致施有反抗機會，趁機打掉槍並推開呂。